Знакомим с растением стевия, которое способно заменить сахар

Как вырастить стевию на дачном участке

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сегодня всё больше людей отказываются от традиционного сахара в пользу более здоровых и безопасных альтернатив. Одним из самых интересных природных подсластителей является стевия — травянистое растение, широко известное своими уникальными качествами.

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Что такое стевия?

Стевия — это многолетнее травянистое растение, родом из Южной Америки. В народе его ещё называют "сладким листом" или "медовой травой". Основным действующим веществом стевии являются гликозиды стевиола, которые в 300 раз слаще обычного сахара, но при этом не содержат калорий.

Польза и свойства стевии

Стевия обладает целым рядом полезных свойств, благодаря которым она становится всё более популярным натуральным подсластителем:

низкая калорийность. Растение практически не содержит калорий, что делает его идеальным для людей, следящих за весом;

профилактика диабета. Стевия положительно влияет на уровень сахара в крови, поэтому ее рекомендуют употреблять при сахарном диабете;

антибактериальные свойства. Экстракты стевии обладают выраженным противомикробным действием, препятствуя развитию вредных бактерий;

антиоксидантная защита. Растение богато полезными веществами, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают организм от окислительного стресса;

улучшение пищеварения. Стевия оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя пищеварение;

укрепление иммунитета. Содержащиеся в стевии витамины и минералы способствуют повышению общей сопротивляемости организма.

Применение стевии

Широкое распространение стевия получила в качестве натурального подсластителя для напитков, выпечки, десертов и других блюд. Её можно использовать вместо сахара, причём в гораздо меньших количествах, поскольку она в сотни раз слаще.

Также стевия применяется в народной медицине. Из её листьев готовят чаи, настои и отвары, обладающие тонизирующим, мочегонным и противовоспалительным эффектом. Кроме того, растение используют в косметологии для ухода за кожей и волосами.

Выращивание стевии

В России стевия пока не очень распространена, но её вполне можно вырастить и на дачном участке. Растение неприхотливо, его легко выращивать из семян или рассады. Стевия хорошо растёт на солнечных, защищённых от ветра местах с плодородной, влажной почвой.

Таким образом, стевия — это ценное растение, обладающее массой полезных свойств. Включение её в рацион способно улучшить самочувствие, поддержать здоровье и заменить традиционный сахар натуральным, безопасным подсластителем.