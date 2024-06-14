Знакомим с растением стевия, которое способно заменить сахар

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Как вырастить стевию на дачном участке

2:56
Садоводство » Цветы

Сегодня всё больше людей отказываются от традиционного сахара в пользу более здоровых и безопасных альтернатив. Одним из самых интересных природных подсластителей является стевия — травянистое растение, широко известное своими уникальными качествами.

Как вырастить стевию на дачном участке
Фото: pixabay.com by Flyingbikie is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое стевия?
Стевия — это многолетнее травянистое растение, родом из Южной Америки. В народе его ещё называют "сладким листом" или "медовой травой". Основным действующим веществом стевии являются гликозиды стевиола, которые в 300 раз слаще обычного сахара, но при этом не содержат калорий.

Польза и свойства стевии

Стевия обладает целым рядом полезных свойств, благодаря которым она становится всё более популярным натуральным подсластителем:

  • низкая калорийность. Растение практически не содержит калорий, что делает его идеальным для людей, следящих за весом;
  • профилактика диабета. Стевия положительно влияет на уровень сахара в крови, поэтому ее рекомендуют употреблять при сахарном диабете;
  • антибактериальные свойства. Экстракты стевии обладают выраженным противомикробным действием, препятствуя развитию вредных бактерий;
  • антиоксидантная защита. Растение богато полезными веществами, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают организм от окислительного стресса;
  • улучшение пищеварения. Стевия оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя пищеварение;
  • укрепление иммунитета. Содержащиеся в стевии витамины и минералы способствуют повышению общей сопротивляемости организма.

Применение стевии

Широкое распространение стевия получила в качестве натурального подсластителя для напитков, выпечки, десертов и других блюд. Её можно использовать вместо сахара, причём в гораздо меньших количествах, поскольку она в сотни раз слаще.

Также стевия применяется в народной медицине. Из её листьев готовят чаи, настои и отвары, обладающие тонизирующим, мочегонным и противовоспалительным эффектом. Кроме того, растение используют в косметологии для ухода за кожей и волосами.

Выращивание стевии

В России стевия пока не очень распространена, но её вполне можно вырастить и на дачном участке. Растение неприхотливо, его легко выращивать из семян или рассады. Стевия хорошо растёт на солнечных, защищённых от ветра местах с плодородной, влажной почвой.

Таким образом, стевия — это ценное растение, обладающее массой полезных свойств. Включение её в рацион способно улучшить самочувствие, поддержать здоровье и заменить традиционный сахар натуральным, безопасным подсластителем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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