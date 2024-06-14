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Артишок на даче: реально ли вырастить экзотическое лакомство?

Секреты успешного выращивания артишока

2:47
Садоводство » Цветы

Многие дачники мечтают о выращивании оригинальных и вкусных культур на своём участке. Одной из таких культур часто становится артишок. Действительно, артишоки — это не только экзотическое лакомство, но и даже полезное растение. Но стоит ли пробовать его вырастить на своей даче?

Секреты успешного выращивания артишока
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Что это за растение?

Артишок — это многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Его съедобной частью являются недозрелые соцветия-корзинки, которые собраны из мясистых чешуек. Сами растения достаточно крупные, с серо-зелёными рассеченными листьями и высокими побегами.

Климатические требования

Для нормального роста и плодоношения артишокам необходим теплый и влажный климат. Идеальные условия — мягкие зимы с кратковременными заморозками и прохладным летом. В условиях средней полосы России и других регионов с более суровым климатом выращивание артишоков представляет определенные сложности. Тем не менее, это вполне возможно при правильном подходе.

Агротехника выращивания

Для успешного выращивания артишоков на даче важно соблюдать несколько правил:

  • выбор подходящего участка. Артишоки предпочитают хорошо освещенные, защищенные от ветров места с глубокими, плодородными и влажными почвами;
  • выращивание через рассаду. Семена высевают на рассаду в феврале-марте, а высаживают в открытый грунт в мае-июне;
  • укрытие на зиму. Чтобы растения пережили холодный сезон, их нужно тщательно укрывать опилками, соломой или нетканым материалом;
  • регулярный полив и подкормки. Артишоки требуют постоянного влажного грунта и периодической подкормки органическими или минеральными удобрениями.

Сроки созревания и сбор урожая

В условиях средней полосы первые артишоки можно будет собрать лишь на второй год после посадки. Это связано с тем, что растения в первый год сезона тратят энергию на рост и формирование корневища, а плодоносить начинают только на следующий год.

Сбор урожая проводят, когда корзинки достигнут 10-15 см в диаметре. Их срезают аккуратно вместе с частью стебля. Употреблять в пищу можно как недозрелые, так и полностью сформировавшиеся артишоки.

Таким образом, выращивание артишоков на дачном участке вполне реально, хотя и требует определенных усилий и терпения. Но результат оправдывает все труды — ведь свежие, только что срезанные артишоки — настоящее гастрономическое удовольствие!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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