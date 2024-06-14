Почему бораго должен быть в вашем саду: раскрываем секреты уникальной культуры

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Огуречная трава - незаменимая находка для каждого сада

2:38
Садоводство » Цветы

Бывают растения, которые просто необходимо иметь на своем садовом участке. Одно из таких растений - бораго, или огуречная трава. Это неприхотливая и очень полезная культура, которая заслуживает гораздо большего внимания со стороны огородников.

Огуречная трава - незаменимая находка для каждого сада
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что такое бораго?
Бораго, или огуречная трава, - это однолетнее травянистое растение семейства бурачниковых. Его отличительные черты - толстые мясистые стебли, покрытые жесткими волосками, и яркие синие или фиолетовые цветки. Собственно, благодаря этим цветкам бораго еще называют "звездчатым цветком".

Бораго обладает массой полезных качеств. Во-первых, его листья и стебли имеют приятный освежающий огуречный вкус, который напоминает одновременно огурец, дыню и шпинат. Во-вторых, растение богато витаминами, минералами и аминокислотами. В его составе есть витамины A, B1, B2, C, D, E, а также калий, кальций, магний, железо, цинк и др. Кроме того, бораго обладает тонизирующими, противовоспалительными и мочегонными свойствами.

Бораго - очень неприхотливое растение. Его можно выращивать практически в любых климатических условиях, на разных типах почв. Оно не боится холода и даже заморозков. Семена бораго просто высевают в открытый грунт ранней весной, а затем следят за регулярным поливом. Всходы появляются очень быстро - всего через 7-10 дней. При этом растение не страдает от вредителей и не требует особого ухода.

Бораго находит широкое применение в кулинарии, народной медицине и даже декоративном садоводстве. Его зелёные части и цветки можно употреблять в пищу - добавлять в салаты, супы, соусы, запекать и тушить. Из бораго готовят целебные отвары, настои и чаи. Также эту траву используют для оформления цветников и рабаток благодаря ее ярким синим или фиолетовым соцветиям.

Огуречная трава отличается высокой урожайностью. С одного квадратного метра можно собрать до 2-3 кг свежей зелени. При этом растение само себя размножает - оно легко дичает и дает самосев, возвращаясь на участок из года в год.

Так что бораго - это уникальная культура, которая заслуживает самого пристального внимания любого огородника.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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