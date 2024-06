Лук-слизун - простой в выращивании, но богатый полезными свойствами

Многие огородники до сих пор недооценивают потенциал такой интересной и полезной культуры, как лук-слизун. Между тем, это настоящее сокровище для тех, кто хочет получить ранний и обильный урожай зелени.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported