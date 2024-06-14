Лук-слизун - простой в выращивании, но богатый полезными свойствами

Почему лук-слизун должен быть на каждой даче

Многие огородники до сих пор недооценивают потенциал такой интересной и полезной культуры, как лук-слизун. Между тем, это настоящее сокровище для тех, кто хочет получить ранний и обильный урожай зелени.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что такое лук-слизун?

Лук-слизун относится к семейству луковых. Его ключевая особенность — способность образовывать воздушные луковички прямо на стрелке. Эти миниатюрные луковички можно сеять или высаживать, и они быстро дадут хорошую зелень.

Неприхотливость и скороспелость

Лук-слизун отличается высокой холодостойкостью и неприхотливостью к почвам. Он легко переносит весенние заморозки и может расти даже на бедных, тяжелых грунтах. При этом от посева до первого сбора зелени проходит всего 30-40 дней — намного быстрее, чем у обычного репчатого лука.

Ранний и обильный урожай

Благодаря своим биологическим особенностям, лук-слизун даёт возможность получать первую зелень на 2-3 недели раньше, чем от посева других луковых культур. А его способность к кущению обеспечивает высокую урожайность — с 1 кв. м можно собрать до 3-4 кг зелени.

Полезные свойства

Лук-слизун содержит большое количество витаминов, минералов и других биологически активных веществ. Он богат витаминами А, С, В1, В2, РР, калием, фосфором, кальцием и другими ценными элементами. Регулярное употребление этого лука благотворно влияет на иммунитет, пищеварение и сердечно-сосудистую систему.

Простота выращивания

Выращивание лука-слизуна не доставит никаких хлопот даже начинающим огородникам. Его можно сеять как рассадой, так и непосредственно в открытый грунт ранней весной. Уход сводится к регулярному поливу и рыхлению почвы. Болезни и вредители практически не беспокоят эту культуру.