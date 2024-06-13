Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки

Вот как обеспечить капусте идеальное питание

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Если вы хотите получить по-настоящему крупные, плотные и вкусные кочаны капусты, одного только полива и прополки будет недостаточно. Продвинутые огородники знают, что регулярная подкормка - ключ к успешному выращиванию этой культуры.

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Сбалансированное питание для капусты

Капуста - довольно прожорливая культура, которая нуждается в большом количестве питательных веществ. Для формирования крупных кочанов ей требуются азот, фосфор, калий, кальций, магний и другие микроэлементы. Поэтому опытные огородники регулярно вносят комплексные удобрения.

Органические подкормки

Капусте отлично подходят органические удобрения, такие как птичий помёт, коровий или конский навоз, перегной. Вносите их в приствольные круги каждые 2-3 недели в течение вегетации. Это обеспечит растениям постепенное питание и насытит почву полезными микроорганизмами.

Минеральные удобрения

Для более быстрого действия и коррекции недостатка определенных элементов используйте минеральные подкормки. Лучше всего подойдут комплексные удобрения с повышенным содержанием азота на начальной стадии роста и фосфора-калия на этапе формирования кочанов.

Внекорневые подкормки

Чтобы добиться ускоренного роста и крупных кочанов, рекомендуется практиковать внекорневые подкормки. Опрыскивайте растения раствором мочевины, суперфосфата или комплексных удобрений. Это быстро насытит их необходимыми веществами.

Правильные сроки и дозировки

Важно соблюдать сроки и нормы внесения удобрений. Первая подкормка проводится через 2-3 недели после высадки рассады, далее - каждые 2-3 недели до образования кочанов. Строго следуйте рекомендациям производителя по дозировке.

Богатый улучшенный грунт

Чтобы дать растениям максимум питания, заранее, при подготовке грядок, вносите в почву перепревший компост, перегной или хорошо разложившийся навоз. Это создаст идеальные условия для роста и развития капусты.

Соблюдая эти несложные рекомендации по подкормке, вы сможете получить действительно крупные, сочные и вкусные кочаны капусты, которые будут радовать вас и ваших близких на протяжении всего сезона.