Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей

Каждый огородник мечтает получить ранний и обильный урожай кабачков. Этот полезный овощ является любимым в большинстве семей, но его выращивание требует некоторых хитростей. Если вы хотите собрать кабачки на 2 недели раньше, чем ваши соседи, попробуйте эти несложные методы.

Фото: de.wikipedia.org by Darkone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany