Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей

Как вырастить ранний урожай кабачков

Каждый огородник мечтает получить ранний и обильный урожай кабачков. Этот полезный овощ является любимым в большинстве семей, но его выращивание требует некоторых хитростей. Если вы хотите собрать кабачки на 2 недели раньше, чем ваши соседи, попробуйте эти несложные методы.

Фото: de.wikipedia.org by Darkone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Подготовка почвы

Кабачки предпочитают богатую, рыхлую и влажную почву. Заблаговременно, за 2-3 недели до посадки, перекопайте почву и внесите в нее перегной, компост или перепревший навоз. Это обеспечит растениям хороший старт и ускорит их рост.

Выращивание из рассады

Выращивание кабачков из рассады позволяет получить более ранний урожай. Посейте семена на рассаду за 3-4 недели до планируемой высадки в открытый грунт. Поддерживайте температуру 20-25°С и не допускайте перегрева или переувлажнения ростков.

Укрытие растений

Накрывайте высаженные в открытый грунт кабачки плёнкой или агроволокном. Это защитит их от ночных заморозков и обеспечит повышенный температурный режим, что ускорит рост. Укрытие можно снимать, когда минует угроза заморозков.

Правильный полив

Кабачки очень требовательны к влаге. Регулярно, 2-3 раза в неделю, поливайте их, особенно в жаркую погоду. Не допускайте пересыхания почвы. Также не забывайте мульчировать приствольные круги, это сохранит влагу.

Подкормка

Кабачки любят подкормки, особенно в период активного роста. Вносите комплексные минеральные удобрения или разбавленный раствор коровяка 1-2 раза в месяц. Это обеспечит растениям дополнительное питание и ускорит созревание плодов.

Правильная обрезка

Чтобы кабачки отдавали все силы на формирование завязей, вовремя удаляйте пасынки и нижние листья. Это заставит растения тратить ресурсы на развитие плодов, а не листвы.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете получить ранний и обильный урожай кабачков, опередив соседей на 2 недели или больше. Сочные, ароматные и полезные плоды кабачков будут радовать вас и ваших близких уже в самом начале сезона.