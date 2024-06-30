Укроп плохо растёт: обратите внимание на эти факторы — от них зависит рост пышной и ароматной зелени

Почему укроп может плохо расти?

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Часто бывает так, что укроп растёт плохо, всходы редкие, а листья жесткие и без вкуса. Это может происходить по нескольким причинам.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Твёрдая почва. Укроп, как и другие растения, не любит плотную почву, через которую сложно пробиваться нежным росткам. В такой почве корни развиваются медленно, что замедляет рост зелени.

Кислая почва. Укроп не растёт хорошо в кислой почве, но и слишком щелочная земля не способствует развитию его ароматной зелени. Идеальный pH для укропа составляет 6,5-7,0.

Низкое качество семян. Семена укропа могут быть сортовыми или гибридными. Сортовые семена могут размножаться самосевом, в то время как гибридные требуют пересева каждый год. Важно следить за сроком годности семян и их качеством.

Недостаток света и высокие температуры. Укроп предпочитает солнечные места или лёгкую тень. Рост и урожай укропа зависят от выбора правильного места для посадки. Высокие температуры и низкая влажность также могут оказывать негативное влияние на рост растения, поэтому в жаркую погоду укроп следует чаще поливать.

Воздействие золы. Укроп не переносит щелочные почвы. Если земля была изначально нейтральной, а затем в неё была внесена древесная зола, это может привести к ухудшению вкусовых качеств зелени, её упрощению и приобретению красноватого оттенка.