Мульчирование горячей травой: рассказываем, как этот способ улучшит качество почвы и поддержит здоровье растений

Мульчирование травой — это не только способ сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков, но и эффективный способ обогатить почву органическими веществами. Особенно полезно использовать "горячую траву", однако нужно соблюдать определенные правила, чтобы не нанести вред растениям.
Подготовка и применение горячей травы как мульчи
Выбор и подготовка травы. Собирайте свежую траву без семян сорняков и без химических обработок, предпочтительно после первого покоса, когда начинают появляться одуванчики.
Ферментация травы. Чтобы ускорить разложение и активизировать ферментацию, собранную траву можно оставить в кучках, покрыв полиэтиленом, или сложить в чёрные пакеты на несколько дней в зависимости от температуры воздуха.
Нанесение на почву. Равномерно распределите горячую траву слоем около 10-12 см на поверхность почвы вокруг растений, отступая от стволов на 5-10 см.
Поддержание мульчи. В процессе ухода за растениями поддерживайте слой мульчи, добавляя новый, когда старый начинает разлагаться.
Преимущества мульчирования горячей травой
Сохранение влаги и улучшение почвы. Мульчирование помогает замедлить испарение влаги и обогатить почву органическими веществами.
Защита от вредителей и удобрение растений. Такой слой мульчи защищает корни растений от вредителей и обеспечивает им питание.
Профилактика заболеваний и улучшение физиологических процессов. Активное разложение травы способствует фитофтороза и оздоровлению почвы.
Выделение углекислого газа. Горячая трава выделяет углекислый газ, который способствует фотосинтезу растений.
Чтобы избежать возможного переизбытка азота, который может навредить растениям:
Мульчирование горячей травой — это эффективный и экологически безопасный способ улучшить качество почвы и поддержать здоровье растений.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.