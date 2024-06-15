Мульчирование горячей травой: рассказываем, как этот способ улучшит качество почвы и поддержит здоровье растений

Мульчирование горячей травой: эффективный способ ухода за растениями

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мульчирование травой — это не только способ сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков, но и эффективный способ обогатить почву органическими веществами. Особенно полезно использовать "горячую траву", однако нужно соблюдать определенные правила, чтобы не нанести вред растениям.

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Подготовка и применение горячей травы как мульчи

Выбор и подготовка травы. Собирайте свежую траву без семян сорняков и без химических обработок, предпочтительно после первого покоса, когда начинают появляться одуванчики.

Ферментация травы. Чтобы ускорить разложение и активизировать ферментацию, собранную траву можно оставить в кучках, покрыв полиэтиленом, или сложить в чёрные пакеты на несколько дней в зависимости от температуры воздуха.

Нанесение на почву. Равномерно распределите горячую траву слоем около 10-12 см на поверхность почвы вокруг растений, отступая от стволов на 5-10 см.

Поддержание мульчи. В процессе ухода за растениями поддерживайте слой мульчи, добавляя новый, когда старый начинает разлагаться.

Преимущества мульчирования горячей травой

Сохранение влаги и улучшение почвы. Мульчирование помогает замедлить испарение влаги и обогатить почву органическими веществами.

Защита от вредителей и удобрение растений. Такой слой мульчи защищает корни растений от вредителей и обеспечивает им питание.

Профилактика заболеваний и улучшение физиологических процессов. Активное разложение травы способствует фитофтороза и оздоровлению почвы.

Выделение углекислого газа. Горячая трава выделяет углекислый газ, который способствует фотосинтезу растений.

Чтобы избежать возможного переизбытка азота, который может навредить растениям:

Используйте горячую траву в ограниченных количествах.

Не укрывайте молодые растения горячей травой, особенно в конце сезона.

Перед использованием хорошо просушите траву на солнце.

Смешивайте горячую траву с другими материалами для мульчирования, чтобы снизить концентрацию азота, например, с опавшими листьями или корой.

Мульчирование горячей травой — это эффективный и экологически безопасный способ улучшить качество почвы и поддержать здоровье растений.