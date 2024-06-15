Заряжаем малину на крупные и сладкие ягоды: обязательно используйте эти подкормки

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Правильная подкормка малины весной и летом окажет влияние на урожай

1:45
Садоводство » Плодовые

Правильная подкормка малины весной и летом особенно важна для получения высокого урожая. В этой статье вы найдете рекомендации по выбору удобрений и питательных веществ, которые помогут вам вырастить крепкие и здоровые кусты малины.

Правильная подкормка малины весной и летом окажет влияние на урожай
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для хорошего урожая малины важны два ключевых фактора: плодородие почвы и минеральное питание. Корневая система малины расположена на глубине 15-30 см и требует большого количества питательных веществ.

Избегайте удобрений с хлором. Жёлтые сорта более устойчивы к хлору, но всё же его следует избегать.
Оптимальный рН почвы для малины составляет 5,0-6,0. На щелочных почвах малина страдает, так как не может усваивать необходимые элементы.

Комплексные удобрения. В июне применяйте комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием (1 ст. л. под каждый куст).

Компост и перегной. Под каждый куст на влажную почву вносите ведро хорошо разложившегося компоста или перегноя.

Зольный раствор. В июне поливайте кусты зольным раствором (1 ст. золы на 1 м²) для улучшения вкуса ягод.

Суперфосфат. Для укрепления корневой системы вносите суперфосфат.

Борное питание. Опрыскивайте кусты раствором борной кислоты (5 г/10 л воды) во время бутонизации, цветения и через 10 дней после цветения.

Не пренебрегайте правильной подкормкой малины, мульчированием и уходом за растениями.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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