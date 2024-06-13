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Клеверный газон принесёт массу пользы саду: рассказываем, почему стоит его посадить

Почему стоит посадить клеверный газон?

1:43
Садоводство » Цветы

Клеверный газон — это не только красивое, но и неприхотливое в уходе зелёное покрытие. Он выполняет несколько важных функций, делая его привлекательным выбором для вашего участка.

Почему стоит посадить клеверный газон?
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основные преимущества белого клевера

Отличный медонос. Белый клевер привлекает пчёл и ос, улучшая опыление близлежащих растений.

Мощная корневая система. Корни белого клевера создают плотный дёрн, защищающий почву от высыхания летом и вымерзания зимой, стабилизируя температурные условия для растений.

Подавление сорняков. Плотное покрытие клевера эффективно подавляет рост сорняков.

Защита почвы. Клеверный дёрн предотвращает эрозию почвы во время ливневых дождей, особенно на склонах.

Азотфиксация. Клубеньковые бактерии на корнях клевера фиксируют атмосферный азот, делая его доступным для растений. Они также помогают преобразовывать фосфор в усваиваемую форму.

Отпугивание вредителей. Корневые выделения клевера отпугивают вредителей, таких как проволочник, медведка, хрущ и нематода.

Биологическое удобрение. После цветения клевер обогащает почву калием, фосфором и крахмалом, действуя как первосортное биоудобрение.

Газон из белого клевера — это устойчивое к засухе и питательное для растений покрытие, которое помогает улучшить почву и привлекает полезных насекомых. Если вы стремитесь к экологически чистому и простому в уходе саду, выбирайте клеверный газон.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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