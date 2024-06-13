Не просто аптечное средство, а бриллиант для сада: зелёнка решит множество проблем в саду

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Как эффективно использовать в саду зелёнку?

1:33
Садоводство » Советы

Зелёнка известна уже сотни лет. Изначально её пытались использовать для лечения малярии, но безуспешно, и тогда средство применили в текстильной промышленности для окрашивания тканей. Зелёнка может полезна ив огороде.

Как эффективно использовать в саду зелёнку?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чтобы предотвратить серую гниль и мучнистую росу у клубники и земляники, готовят раствор зелёнки. На 10 литров воды разводят 5 мл средства и поливают растения под корень во время цветения или сразу после него. Листья поливать не нужно.

Этот раствор не только защищает от грибковых заболеваний, но и замедляет развитие "усов", позволяя растению направить питательные вещества на формирование крупных и сочных ягод. Урожайность может повыситься в 1,5-2 раза.

Через две недели, когда начинают завязываться плоды, полив раствором зелёнки следует повторить.

Осенью после уборки урожая и очистки от ботвы грядки проливают раствором зелёнки (50 мл на 10 литров воды) для борьбы с фитофторой.

Раз в две недели растения опрыскивают раствором зелёнки (10 капель на 10 литров воды) для профилактики болезней.

За неделю до посадки почву проливают крепким раствором зелёнки (50 мл на 10 литров воды). Важно не высаживать сразу, а выждать 5-7 дней, чтобы избежать пожелтения перьев лука и чеснока.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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