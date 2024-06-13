Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов

Паутинные клещи — эти паукообразные вредители встречаются повсеместно. На малине можно обнаружить малинного клещика, малинного волосистого и паутинного клеща. Они питаются клеточными соками листьев, что приводит к потере зелёной окраски, деформации листьев, снижению влагоудерживающей способности растения, уменьшению количества ягод и недоразвитости кустов, что снижает их зимостойкость. Самки клещей уходят на зимовку под чешуйки почек.
Для борьбы с клещами используйте те же препараты, что и против побеговой малинной тли. Эффективны также средства на основе серы, например, коллоидная сера. При температуре воздуха 18-20°С разведите 40 г коллоидной серы в 5 л воды и опрыскайте малинник, повторяя процедуру 3-5 раз.
Также можно использовать смесь серы и извести (100 г серы и 200 г извести на 10 л воды).
В середине июня чесноку необходима фосфорно-калийная подкормка для созревания головок.