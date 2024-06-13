Подкармливает томаты во время цветения: они помогут получить богатый урожай

Не за горами период цветения томатов. Этот важный период требует особого внимания к питанию растений. В этой статье расскажем, какие удобрения и народные средства лучше всего использовать для получения богатого и вкусного урожая.
Начинайте подкормку через 2-3 недели после высадки рассады, повторяя каждые 15 дней. Прекратите подкормку за три-четыре недели до сбора урожая.
В начале лета томатам необходимы азот, калий и фосфор. Добавляйте также хелаты железа, меди и марганца для улучшения обмена веществ и укрепления иммунитета растений.
Используйте жидкие удобрения, богатые бором, фосфором, магнием и кальцием. Они способствуют лучшему формированию плодов и повышают устойчивость к инфекциям. Рекомендуемые удобрения: "Флоровит", "Азофоска".
Опрыскивание раствором борной кислоты (5-10 г на 10 л воды) дважды за сезон повысит интенсивность цветения и урожайность, а также увеличит содержание витамина С и каротина.
Метаборат калия используется для профилактики и лечения хлороза. Оно улучшает цветение и образование плодов, повышая урожайность и качество томатов.
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