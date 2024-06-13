Подкармливает томаты во время цветения: они помогут получить богатый урожай

Чем подкормить томаты во время цветения?

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Не за горами период цветения томатов. Этот важный период требует особого внимания к питанию растений. В этой статье расскажем, какие удобрения и народные средства лучше всего использовать для получения богатого и вкусного урожая.

Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Начинайте подкормку через 2-3 недели после высадки рассады, повторяя каждые 15 дней. Прекратите подкормку за три-четыре недели до сбора урожая.

В начале лета томатам необходимы азот, калий и фосфор. Добавляйте также хелаты железа, меди и марганца для улучшения обмена веществ и укрепления иммунитета растений.

Используйте жидкие удобрения, богатые бором, фосфором, магнием и кальцием. Они способствуют лучшему формированию плодов и повышают устойчивость к инфекциям. Рекомендуемые удобрения: "Флоровит", "Азофоска".

Опрыскивание раствором борной кислоты (5-10 г на 10 л воды) дважды за сезон повысит интенсивность цветения и урожайность, а также увеличит содержание витамина С и каротина.

Метаборат калия используется для профилактики и лечения хлороза. Оно улучшает цветение и образование плодов, повышая урожайность и качество томатов.