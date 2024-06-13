Томаты начнут созревать быстрее: помогут 4 эффективные меры

Для ускорения созревания и окраски томатов можно использовать несколько эффективных методов.
Опрыскивание йодом и молоком. Добавьте 10 капель йода и 1 литр нежирного молока (1,5%) в ведро воды. Опрыскайте этим раствором томаты, чтобы предотвратить фитофтору и ускорить созревание плодов.
Удаление новых бутонов и цветов. В конце лета удалите все новые бутоны и цветы. Молодые томаты уже не успеют созреть, а растение не будет тратить силы на их развитие.
Прореживание цветочных кистей. На средних и низких кустах удалите все слабые цветочные кисти, чтобы растения могли сосредоточиться на развитии плодов.
Удаление пасынков и нижних листьев. Уберите все пасынки и нижние листья до кистей, на которых уже зреют плоды, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и направить питательные вещества к плодам.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.