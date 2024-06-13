Томаты начнут созревать быстрее: помогут 4 эффективные меры

Как ускорить созревание томатов?

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для ускорения созревания и окраски томатов можно использовать несколько эффективных методов.

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Опрыскивание йодом и молоком. Добавьте 10 капель йода и 1 литр нежирного молока (1,5%) в ведро воды. Опрыскайте этим раствором томаты, чтобы предотвратить фитофтору и ускорить созревание плодов.

Удаление новых бутонов и цветов. В конце лета удалите все новые бутоны и цветы. Молодые томаты уже не успеют созреть, а растение не будет тратить силы на их развитие.

Прореживание цветочных кистей. На средних и низких кустах удалите все слабые цветочные кисти, чтобы растения могли сосредоточиться на развитии плодов.

Удаление пасынков и нижних листьев. Уберите все пасынки и нижние листья до кистей, на которых уже зреют плоды, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и направить питательные вещества к плодам.

