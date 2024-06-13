Ухаживаем за комнатной розой: эти советы помогут вам наслаждаться цветением

Как правильно ухаживать за комнатной розой?

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Комнатные розы очаровывают своими яркими цветками и идеальной формой куста. Узнайте, как правильно ухаживать за ними не только зимой, но и в течение всего года.

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Выбирайте здоровые кусты с ярко-зелёными листьями и многочисленными бутонами. Избегайте растений с увядшими стеблями и пожелтевшими бутонами, так как их будет сложно привести в хорошую форму.

Выбирайте светлое место, защищённое от прямых солнечных лучей и вдали от источников тепла. Идеальная температура — 8-20°C.

Поливайте систематически, поддерживая почву слегка влажной. Регулярно опрыскивайте листву, избегая попадания на бутоны.

Подкармливайте розы каждые 7-10 дней специальными удобрениями для роз, что способствует образованию большего количества цветочных почек.

После первого цветения и с наступлением тёплой погоды (вторая половина мая), перенесите розы на балкон или террасу, либо высадите в сад. Они могут расти в горшках или стать частью садовых композиций.

Осенью занесите горшечные розы в помещение. Лучше всего разместить их в светлом, но прохладном месте с температурой 5-8°C.

Зимой уменьшите полив и не удобряйте растения. В феврале перенесите горшки в более тёплое место (около 15°C) и возобновите регулярный полив и подкормки.

Пересаживайте комнатные розы каждые 2-3 года, лучше всего в феврале-марте. Используйте плодородную, водопроницаемую почву со слабокислым рН. Размножайте розы черенками, которые легко укореняются во влажном торфо-песчаном субстрате.