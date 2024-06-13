Красивый сад своими руками: рассказываем, как создать участок без хлопот

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Как создать сад, не требующий сложного ухода

2:15
Садоводство » Советы

Мечта каждого дачника — красивый сад, который не требует много ухода. На факторы ниже следует обратить внимание при устройстве сада.  

Как создать сад, не требующий сложного ухода
Фото: commons.wikimedia.org by Muffet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Высаживайте растения на рекомендуемом расстоянии друг от друга.
  2. Для живой изгороди выбирайте невысокие кустарники, которые легче стричь.
  3. Располагая растения, учитывайте, чтобы они не затеняли друг друга. Создайте многослойную композицию, которая придаст саду интересный и разнообразный вид.
  4. Используйте декоративные кустарники и многолетники. Выращивайте сорта роз, клематисов, пионов, гортензий и других растений, устойчивых к зимним температурам вашего региона.
  5. Выбирайте гибридные культуры, устойчивые к болезням, чтобы сократить необходимость частого опрыскивания.
  6. Высаживайте хвойные деревья и кустарники, которые не требуют частого полива, подкормки и обрезки.
  7. Выбирайте растения с разными периодами цветения, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего сезона.
  8. Изучайте информацию о культурах, которые планируете выращивать. Определите, что вы сможете вырастить из семян, а что лучше приобрести в виде рассады или саженцев в проверенном питомнике. От правильного выбора растений зависит, сколько времени и сил потребуется на уход за садом.
  9. Используйте цветы, декоративные травы и кустарники разных размеров и форм. Это добавит объем и живость вашему саду.
  10. Применяйте удобрения пролонгированного действия вместо растворимых в воде, чтобы сократить частоту подкормок.

Не забывайте о декоративных элементах. Дорожки, скамейки, перголы, арки и фонтаны придадут вашему саду уют и привлекательность.

Изучайте фото различных цветочных композиций, которые гармонично дополняют друг друга, создавая сад с легким уходом.

Создание красивого сада своими руками не требует сложных решений. В дальнейшем вам будет легче ухаживать за садом, и вы будете наслаждаться отдыхом на свежем воздухе с минимальными хлопотами.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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