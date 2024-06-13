Сохраните красоту роз с помощью несложного укоренения

Превратите срезанные розы в новые растения для сада

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Получив красивый букет роз, многие хотели бы сохранить эти прекрасные цветы и посадить их на своём участке. Это вполне возможно, ведь срезанные розы можно укоренить и превратить в полноценные растения. Вот несколько простых шагов, которые помогут вам укоренить розы из букета:

Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Выбор побегов для укоренения

Не все побеги в букете подходят для укоренения. Лучше всего выбирать молодые, зеленые побеги без бутонов. Они имеют больше шансов укорениться.

2. Подготовка побегов

Срежьте выбранные побеги прямо под нижней почкой. Удалите все листья, оставив только верхние 2-3 листа. Это снизит испарение влаги с растения.

3. Создание условий для укоренения

Поместите срезанные побеги в стаканчик или бутылку с водой. Добавьте немного стимулятора корнеобразования. Установите емкость в тенистое место, избегая попадания прямых солнечных лучей.

4. Смена воды

Меняйте воду в емкости каждые 2-3 дня, чтобы предотвратить загнивание. Следите, чтобы вода всегда покрывала нижнюю часть стебля.

5. Высадка в грунт

Как только у побегов появятся корни длиной 2-3 см, их можно высаживать в грунт. Выберите хорошо освещенное, защищенное от ветра место. Заглубите растения на ту же глубину, на которой они росли в вазе. Регулярно поливайте и мульчируйте приствольный круг.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете успешно укоренить розы из букета и получить новые растения для своего сада. Эта несложная процедура позволит вам продлить жизнь любимым цветам и создать собственные экземпляры роз.