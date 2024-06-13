Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цепной привод ГРМ: как избежать дорогостоящих поломок
Учёные назвали интересные факты о собаках
Путин в КНДР и Китае: реальная суть «поворота на Восток»
Стилист поделилась рекомендациями по выбору идеального платья для весны и лета 2024
В мае кв. метр нового жилья подорожал на 0,5%, подсчитала "Яндекс.Недвижимость"
Дмитрий Дибров уверен, что Ольга Бузова не дура
NHK: Япония намерена ввести санкции против компаний из КНР
Мать Анастасии Заворотнюк снялась всего в одном сериале
NASA показала вид с МКС на убывающую Луну
Сохраните красоту роз с помощью несложного укоренения

Превратите срезанные розы в новые растения для сада

1:52
Садоводство » Советы

Получив красивый букет роз, многие хотели бы сохранить эти прекрасные цветы и посадить их на своём участке. Это вполне возможно, ведь срезанные розы можно укоренить и превратить в полноценные растения. Вот несколько простых шагов, которые помогут вам укоренить розы из букета:

Превратите срезанные розы в новые растения для сада
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Выбор побегов для укоренения
Не все побеги в букете подходят для укоренения. Лучше всего выбирать молодые, зеленые побеги без бутонов. Они имеют больше шансов укорениться.

2. Подготовка побегов
Срежьте выбранные побеги прямо под нижней почкой. Удалите все листья, оставив только верхние 2-3 листа. Это снизит испарение влаги с растения.

3. Создание условий для укоренения
Поместите срезанные побеги в стаканчик или бутылку с водой. Добавьте немного стимулятора корнеобразования. Установите емкость в тенистое место, избегая попадания прямых солнечных лучей.

4. Смена воды
Меняйте воду в емкости каждые 2-3 дня, чтобы предотвратить загнивание. Следите, чтобы вода всегда покрывала нижнюю часть стебля.

5. Высадка в грунт
Как только у побегов появятся корни длиной 2-3 см, их можно высаживать в грунт. Выберите хорошо освещенное, защищенное от ветра место. Заглубите растения на ту же глубину, на которой они росли в вазе. Регулярно поливайте и мульчируйте приствольный круг.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете успешно укоренить розы из букета и получить новые растения для своего сада. Эта несложная процедура позволит вам продлить жизнь любимым цветам и создать собственные экземпляры роз.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
На флангах Артёмовска у ВС РФ есть тактические успехи в Часовом Яре Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Последние материалы
Дмитрий Дибров уверен, что Ольга Бузова не дура
NHK: Япония намерена ввести санкции против компаний из КНР
Мать Анастасии Заворотнюк снялась всего в одном сериале
NASA показала вид с МКС на убывающую Луну
Великобритания ввела санкции против "Ингосстраха"
Акрополь в Афинах временно закрыт из-за экстремальной жары
Пять факторов, влияющих на появление прыщей
Стали известные самые преданные породы кошек
Четыре способа определить, когда менять моторное масло: советы экспертов
Певица Максим сфотографировалась с мамой и дочерьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников