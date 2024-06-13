Выкапываем чеснок правильно: сроки и техника уборки для хорошего урожая

Как и когда правильно собирать урожай чеснока

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок является одной из наиболее полезных и распространённых огородных культур. Он не только придает невероятный вкус нашим блюдам, но и обладает множеством целебных свойств. Для получения хорошего урожая чеснока важно соблюдать правильные сроки и технологию его уборки. Рассмотрим подробнее, когда и как лучше всего выкапывать чеснок.

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Когда выкапывать чеснок?

Сроки уборки чеснока зависят от нескольких факторов:

1. Сроки посадки

Яровой чеснок, высаженный весной, как правило, убирают в конце июля - начале августа. Озимый чеснок, посаженный под зиму, выкапывают в середине - конце июня.

2. Климатические условия

В регионах с более теплым и длинным вегетационным периодом чеснок созревает раньше, чем в районах с коротким летом. Ориентируйтесь на состояние самих растений.

3. Сорт чеснока

Скороспелые сорта убирают раньше, а позднеспелые - позже. Разница может составлять 2-3 недели.

Определить оптимальный момент для уборки чеснока можно по следующим признакам:

листья начинают желтеть и засыхать, но стебель еще не полег до конца;

на долях зубчиков появляются сухие пленчатые чешуйки;

нижние листья начинают отмирать, а верхние - сгибаться.

Как правильно выкапывать чеснок?

1. Выберите подходящую погоду. Убирать чеснок лучше в пасмурную или дождливую погоду, когда почва влажная и рыхлая. Это позволит сохранить целостность луковиц.

2. Аккуратно выкопайте чеснок вилами или лопатой, стараясь не повредить луковицы. Осторожно встряхните и очистите от земли.

3. Уложите выкопанные растения в ряды колосьями вверх. Дайте им подсохнуть в течение 1-2 дней под легкой тенью.

4. Обрежьте стебли, оставив 2-3 см. Это предотвратит преждевременное прорастание чеснока.

5. Просушите луковицы в темном, хорошо проветриваемом помещении в течение 2-3 недель. Затем уберите на хранение в прохладное место.

Соблюдение этих простых правил позволит вам собрать богатый и качественный урожай чеснока. Храните его правильно, и он прослужит вам долгое время!