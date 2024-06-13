Как спасти томаты от разрушительной фитофторы без больших затрат

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Недорогие, но действенные методы защиты томатов

2:52
Садоводство » Овощи

Фитофтороз - одно из самых опасных и распространенных грибковых заболеваний томатов. Он способен уничтожить весь урожай, если вовремя не принять меры. К счастью, есть ряд недорогих, но эффективных способов профилактики и борьбы с этой болезнью.

Недорогие, но действенные методы защиты томатов
Фото: Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что такое фитофтора и почему она так вредна для томатов?

Фитофтора - это грибковое заболевание, которое поражает все надземные части растений: стебли, листья, цветки и плоды. Грибок быстро размножается в условиях высокой влажности и умеренных температур, нанося колоссальный ущерб урожаю.

Больные томаты покрываются серо-белым налетом, постепенно буреют, размягчаются и загнивают. Если своевременно не принять меры, фитофтора может уничтожить всю плантацию. Поэтому важно вовремя распознать симптомы и начать лечение.

Недорогие, но действенные способы борьбы с фитофторозом:

1. Раствор марганцовки
Одним из самых простых и доступных средств против фитофторы является марганцовокислый калий. Разведите 1-2 г марганцовки в 10 литрах воды и обработайте кусты томатов. Раствор убивает споры грибка и защищает растения.

2. Бордоская жидкость
Этот старинный народный рецепт - медный купорос, гашеная известь и вода - до сих пор является одним из лучших фунгицидов против фитофторы. Раствор наносится на листья томатов, создавая защитный барьер.

3. Препараты на основе меди
Среди промышленных фунгицидов эффективны медьсодержащие препараты: "Хом", "Оксихом", "Ордан", "Ранкона". Они уничтожают споры грибка и предотвращают дальнейшее развитие болезни.

4. Препараты биологического происхождения
Для органического земледелия подойдут биофунгициды на основе полезных бактерий и грибков: "Планриз", "Фитоспорин", "Гордебак". Они угнетают развитие болезни, не нанося вреда растениям.

5. Народные средства
Традиционно для борьбы с фитофторозом использовали отвары чеснока, лука, хвои, настой золы. Они создают защитный барьер на листьях томатов и замедляют распространение грибка.

Профилактика - залог здоровья томатов

Помимо обработок, важно правильно ухаживать за томатами, чтобы предотвратить возникновение фитофторы. Это полив, мульчирование, прореживание, регулярная обрезка и удаление больных частей растений.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете эффективно защитить свои томаты от губительной фитофторы, сохранив обильный и качественный урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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