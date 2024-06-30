Не только проветривание: эти способы помогут снизить температуру воздуха в теплице

Как снизить температуру воздуха в теплице?

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В последние годы поликарбонатные теплицы стали очень популярны, и теперь почти на каждом участке можно увидеть такую конструкцию. Она защищает овощные культуры от резких колебаний температуры и вредителей.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чтобы в сильную жару снизить температуру в теплице, воспользуйтесь этими советами.

Проветривание

Установите в теплице градусник. Регулируйте, когда открывать и закрывать дверцы. В жаркую погоду иногда оставляйте дверцы открытыми на ночь. Если проветривание не помогает, используйте вентилятор для циркуляции воздуха.

Полив

В жару нельзя поливать томаты, огурцы и другие овощи по листьям, так как капли могут вызвать ожоги. Поливайте дорожки ледяной водой из скважины, это понижает температуру воздуха в теплице. Также ставьте вёдра с водой в проходы.

Притенение

Для притенения теплицы можно использовать специальные сетки, но можно сэкономить, накрыв теплицу старой тюлью или простыней. Это уменьшает нагрев теплицы солнечными лучами.