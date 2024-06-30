Не только проветривание: эти способы помогут снизить температуру воздуха в теплице

В последние годы поликарбонатные теплицы стали очень популярны, и теперь почти на каждом участке можно увидеть такую конструкцию. Она защищает овощные культуры от резких колебаний температуры и вредителей.
Чтобы в сильную жару снизить температуру в теплице, воспользуйтесь этими советами.
Проветривание
Установите в теплице градусник. Регулируйте, когда открывать и закрывать дверцы. В жаркую погоду иногда оставляйте дверцы открытыми на ночь. Если проветривание не помогает, используйте вентилятор для циркуляции воздуха.
Полив
В жару нельзя поливать томаты, огурцы и другие овощи по листьям, так как капли могут вызвать ожоги. Поливайте дорожки ледяной водой из скважины, это понижает температуру воздуха в теплице. Также ставьте вёдра с водой в проходы.
Притенение
Для притенения теплицы можно использовать специальные сетки, но можно сэкономить, накрыв теплицу старой тюлью или простыней. Это уменьшает нагрев теплицы солнечными лучами.
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