Для получения красивых и пышных цветков герани необходимо создать оптимальные условия для их роста и развития. Рекомендуется использовать как минеральные удобрения, так и народные средства. Однако эффективность методов может зависеть от различных факторов, таких как тип почвы, сорт герани и условия содержания. Поэтому рекомендуется экспериментировать с разными методами и выбрать оптимальный подход в каждом конкретном случае.
С начала июня до конца сентября рекомендуется проводить поливы растворами витаминов группы В через каждые две недели, разбавляя 1 ампулу в двух литрах воды. Также стоит чередовать эти поливы с водными процедурами, во время которых используются удобрения на основе молока (100 мл молока на 1000 миллилитров воды)
Для обогащения почвы также рекомендуется использовать луковую шелуху, которую следует чередовать с водными поливами. Для этого на два литра воды добавляют 50 граммов шелухи, затем кипятят смесь в течение 10 минут. После остывания раствор готов к использованию.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.