Герань удивит пышными шапками цветов: подкормите летом этим удобрением

Чем подкормить герань для активного роста?

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Для получения красивых и пышных цветков герани необходимо создать оптимальные условия для их роста и развития. Рекомендуется использовать как минеральные удобрения, так и народные средства. Однако эффективность методов может зависеть от различных факторов, таких как тип почвы, сорт герани и условия содержания. Поэтому рекомендуется экспериментировать с разными методами и выбрать оптимальный подход в каждом конкретном случае.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

С начала июня до конца сентября рекомендуется проводить поливы растворами витаминов группы В через каждые две недели, разбавляя 1 ампулу в двух литрах воды. Также стоит чередовать эти поливы с водными процедурами, во время которых используются удобрения на основе молока (100 мл молока на 1000 миллилитров воды)

Для обогащения почвы также рекомендуется использовать луковую шелуху, которую следует чередовать с водными поливами. Для этого на два литра воды добавляют 50 граммов шелухи, затем кипятят смесь в течение 10 минут. После остывания раствор готов к использованию.