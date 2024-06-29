Мульчирование улучшит рост растений: рассказываем о правилах использования сосновой мульчи

Почему стоит использовать мульчу из сосновой коры?

Мульча из сосновой коры представляет собой естественный материал с рядом преимуществ, и использование её - простой способ улучшить внешний вид вашего сада и сохранить его здоровье.

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Преимущества мульчи из сосновой коры включают:

Удержание влаги в почве. Это помогает снизить необходимость в поливе, что особенно ценно в сухие периоды.

Предотвращение роста сорняков. Плотный слой мульчи создаёт барьер для сорняков, что помогает сохранить чистоту участка.

Улучшение структуры почвы. Разложение коры способствует обогащению почвы и улучшению её структуры.

Подкисление почвы. Это полезно для некоторых культур, таких как рододендроны и азалии.

Защита корней от экстремальных температур. Мульча обеспечивает дополнительную изоляцию, защищая корни от морозов зимой и перегрева летом.

Улучшение внешнего вида. Сосновая кора придаёт участку аккуратный и природный вид.

Мульча из сосновой коры может быть использована для мульчирования почвы вокруг деревьев, кустарников, цветов и овощей, создания дорожек и тропинок, декорирования клумб и цветников.

При использовании мульчи из сосновой коры важно соблюдать несколько правил: