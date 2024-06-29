Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Стародубова: быстрая потеря веса увеличивает риск тромбоэмболии при перелёте
OpenAI удалила "политическую" ветку развития VIC из публичного доступа
Geely Monjaro стал самой популярной моделью марки в России в мае 2024 года
Земфира Рамазанова оштрафована за неуплату ЖКУ в Москве
Курица с клюквой и апельсином: для праздничного стола
Эксперт рассказал о последствиях Эль-Ниньо для Земли
Туристы рассказали о городах, которые не оправдали их ожиданий
Чем подкормить герань для активного роста?
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Мульчирование улучшит рост растений: рассказываем о правилах использования сосновой мульчи

Почему стоит использовать мульчу из сосновой коры?

Садоводство » Советы

Мульча из сосновой коры представляет собой естественный материал с рядом преимуществ, и использование её - простой способ улучшить внешний вид вашего сада и сохранить его здоровье.

Почему стоит использовать мульчу из сосновой коры?
Фото: commons.wikimedia.org by Dvortygirl, CC BY-SA 3.0

Преимущества мульчи из сосновой коры включают:

  • Удержание влаги в почве. Это помогает снизить необходимость в поливе, что особенно ценно в сухие периоды.
  • Предотвращение роста сорняков. Плотный слой мульчи создаёт барьер для сорняков, что помогает сохранить чистоту участка.
  • Улучшение структуры почвы. Разложение коры способствует обогащению почвы и улучшению её структуры.
  • Подкисление почвы. Это полезно для некоторых культур, таких как рододендроны и азалии.
  • Защита корней от экстремальных температур. Мульча обеспечивает дополнительную изоляцию, защищая корни от морозов зимой и перегрева летом.
  • Улучшение внешнего вида. Сосновая кора придаёт участку аккуратный и природный вид.

Мульча из сосновой коры может быть использована для мульчирования почвы вокруг деревьев, кустарников, цветов и овощей, создания дорожек и тропинок, декорирования клумб и цветников.

При использовании мульчи из сосновой коры важно соблюдать несколько правил:

  • Мульчируйте почву под рододендронами.
  • Выбирайте оптимальное время для мульчирования: раннюю весну или осень.
  • Слой мульчи должен быть толщиной 5-10 см, а расстояние от ствола растений — не менее 10 см 
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Названы причины изменения скорости вращения Земли
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Какие породы собак считаются самыми спокойными и тихими: три главные
Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого
Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого
Последние материалы
Доступная диета на пять недель для эффективного снижения веса
Current Biology: найдена область мозга, управляющая реакцией на опасность у мышей
Жители Тамалы оказались в плесневелом временном жилье после обрушения крыши
Эксперты подсчитали расходы на эксплуатацию кроссовера Belgee X50 в России
Фруктовый смузи с манго и ананасом: спасение от морщин
Почему Индия — идеальное место для вегетарианцев и веганов
Учёные обнаружили, что изменение климата приведет к смещению тропических дождей
Почему стоит использовать мульчу из сосновой коры?
Бойцы UFC Брайан Ортега и Диего Лопес встретятся на ринге 30 июня
Стали известны факты, которые нужно знать о кошках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников