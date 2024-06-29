Мульчирование улучшит рост растений: рассказываем о правилах использования сосновой мульчи
Почему стоит использовать мульчу из сосновой коры?
Мульча из сосновой коры представляет собой естественный материал с рядом преимуществ, и использование её - простой способ улучшить внешний вид вашего сада и сохранить его здоровье.
Фото: commons.wikimedia.org by Dvortygirl, CC BY-SA 3.0
Преимущества мульчи из сосновой коры включают:
- Удержание влаги в почве. Это помогает снизить необходимость в поливе, что особенно ценно в сухие периоды.
- Предотвращение роста сорняков. Плотный слой мульчи создаёт барьер для сорняков, что помогает сохранить чистоту участка.
- Улучшение структуры почвы. Разложение коры способствует обогащению почвы и улучшению её структуры.
- Подкисление почвы. Это полезно для некоторых культур, таких как рододендроны и азалии.
- Защита корней от экстремальных температур. Мульча обеспечивает дополнительную изоляцию, защищая корни от морозов зимой и перегрева летом.
- Улучшение внешнего вида. Сосновая кора придаёт участку аккуратный и природный вид.
Мульча из сосновой коры может быть использована для мульчирования почвы вокруг деревьев, кустарников, цветов и овощей, создания дорожек и тропинок, декорирования клумб и цветников.
При использовании мульчи из сосновой коры важно соблюдать несколько правил:
- Мульчируйте почву под рододендронами.
- Выбирайте оптимальное время для мульчирования: раннюю весну или осень.
- Слой мульчи должен быть толщиной 5-10 см, а расстояние от ствола растений — не менее 10 см
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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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