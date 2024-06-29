Покрасневшие листья свёклы снова позеленеют: полейте их простым раствором

Как решить проблему с покраснением листьев свёклы?

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Часто листья свёклы начинают краснеть. Одна из возможных причин — недостаток натрия.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Когда уровень натрия достаточно высок, растения реагируют на это благополучно. Ультрафиолетовые лучи способствуют образованию хлорофилла в листовых пластинах, который затем превращается в необходимые для растения элементы, включая сахар. Натрий играет важную роль в переносе сахаров из листьев в корнеплоды, что способствует их росту. Однако, при дефиците натрия, сахара остаются в листве, не достигая корнеплодов, что может привести к их замедленному росту или недоразвитию.

Как решить эту проблему?

Солевой раствор. Полив посадок свеклы раствором поваренной соли может быть эффективным способом. Но стоит помнить, что соль содержит хлор и может оказывать вредное воздействие на растения и почву.

Гумат натрия. Он действует как мощный стимулятор роста и помогает растениям восстановиться после стресса.

Нитрат натрия. Чилийская селитра, содержащая нитрат натрия, также может быть использована для полива посадок свеклы. Она способствует восстановлению здоровья растений и стимулирует их рост.

Из всех трех способов, гумат натрия кажется наиболее эффективным, так как он не содержит хлора и действует как мощный стимулятор роста. После полива раствором гумата натрия, листья быстро возвращаются к нормальному состоянию, а корнеплоды продолжают активно расти.