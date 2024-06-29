Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бойцы UFC Брайан Ортега и Диего Лопес встретятся на ринге 30 июня
Стали известны факты, которые нужно знать о кошках
Индексация страховых пенсий: чего ждать в 2025 году?
Алекперов возглавил рейтинг богатейших российских бизнесменов по дивидендам
Русскоязычные подписчики пристыдили Ирину Шейк
Parade: при регулярном здоровом питании фастфуд один раз в неделю не навредит
Уникальный коттедж Барби в Адлере продаётся
Эксперт предупреждает о проблемах с Changan UNI-K: что ждёт владельцев?
Кинологи объяснили, почему собака наклоняет голову
Покрасневшие листья свёклы снова позеленеют: полейте их простым раствором

Как решить проблему с покраснением листьев свёклы?

1:35
Садоводство » Вредители и болезни

Часто листья свёклы начинают краснеть. Одна из возможных причин — недостаток натрия.

Как решить проблему с покраснением листьев свёклы?
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Когда уровень натрия достаточно высок, растения реагируют на это благополучно. Ультрафиолетовые лучи способствуют образованию хлорофилла в листовых пластинах, который затем превращается в необходимые для растения элементы, включая сахар. Натрий играет важную роль в переносе сахаров из листьев в корнеплоды, что способствует их росту. Однако, при дефиците натрия, сахара остаются в листве, не достигая корнеплодов, что может привести к их замедленному росту или недоразвитию.

Как решить эту проблему?

Солевой раствор. Полив посадок свеклы раствором поваренной соли может быть эффективным способом. Но стоит помнить, что соль содержит хлор и может оказывать вредное воздействие на растения и почву.

Гумат натрия. Он действует как мощный стимулятор роста и помогает растениям восстановиться после стресса.

Нитрат натрия. Чилийская селитра, содержащая нитрат натрия, также может быть использована для полива посадок свеклы. Она способствует восстановлению здоровья растений и стимулирует их рост.

Из всех трех способов, гумат натрия кажется наиболее эффективным, так как он не содержит хлора и действует как мощный стимулятор роста. После полива раствором гумата натрия, листья быстро возвращаются к нормальному состоянию, а корнеплоды продолжают активно расти.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Названы причины изменения скорости вращения Земли
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Какие породы собак считаются самыми спокойными и тихими: три главные
Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Последние материалы
Русскоязычные подписчики пристыдили Ирину Шейк
Parade: при регулярном здоровом питании фастфуд один раз в неделю не навредит
Уникальный коттедж Барби в Адлере продаётся
Эксперт предупреждает о проблемах с Changan UNI-K: что ждёт владельцев?
Кинологи объяснили, почему собака наклоняет голову
Как решить проблему с покраснением листьев свёклы?
Фрикадельки из индейки в сливочном соусе карри: рецепт
На курорте Марбелья введены новые штрафы за мочеиспускание в море
Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
IKEA намерена вернуться на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников