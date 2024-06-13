Уезжаете в отпуск? Не переживайте за комнатные цветы - есть 3 эффективных способа обеспечить им полив

Гарантированный уход для домашних растений во время отпуска

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Одна из самых больших проблем домашних цветоводов — что делать с комнатными растениями, когда нужно уехать в отпуск? Поливать их перед отъездом не всегда достаточно, ведь за время вашего отсутствия они могут сильно пострадать от недостатка влаги. Но и просить у кого-то для регулярного ухода не всегда удобно и оправданно.

Фото: commons.wikimedia.org by Valerie Everett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

К счастью, есть несколько простых и эффективных способов организовать беспроблемное содержание комнатных цветов во время вашего отсутствия. И при этом вам не придётся часто приезжать домой или у кого-то просить Рассмотрим самые действенные методы.

Метод 1. Самостоятельное решение с помощью подручных средств

Если вы уезжаете ненадолго, на 1-2 недели, то можете обойтись без специальных приспособлений. Просто создайте для растений благоприятную среду, которая позволит им продержаться без полива:

увлажните субстрат в горшках перед отъездом. Полейте растения обильно, но не до появления луж;

поместите горшки в пакеты или контейнеры с крышками. Это сохранит влагу и не даст им высохнуть;

расположите горшки в затемнённом месте, подальше от прямых солнечных лучей;

при возвращении снимите крышки, достаньте растения из пакетов и сразу полейте.

Метод 2. Использование автополивных систем

Для более длительного отсутствия, от 2-3 недель и больше, целесообразно использовать специальные автополивные системы. Они бывают нескольких видов:

ёмкости с фитилями. Это самый простой и дешёвый вариант. Сосуд с водой соединён с растением с помощью фитиля, который равномерно подаёт влагу из ёмкости в почву;

механические автополивы. Они работают от часового механизма, который через заданные промежутки времени включает подачу воды в горшки;

электронные автоматические системы. Эти устройства оснащены датчиками влажности почвы, компьютером и электрическим насосом. Они обеспечивают адресный полив каждого растения по мере необходимости.

Главные преимущества автополивных систем — они не требуют вашего вмешательства, равномерно поддерживают оптимальную влажность субстрата и не позволяют растениям засохнуть.

Метод 3. Использование влаговпитывающих материалов

Ещё один способ обеспечить комнатные растения влагой в ваше отсутствие — применение специальных влагонакопителей. Это могут быть:

гели на основе полимерных соединений, которые способны впитывать до 400 раз больше воды, чем их собственный вес. Они постепенно отдают влагу корням;

торф или кокосовое волокно, которые также имеют высокую влагоёмкость;

керамические шарики, впитывающие воду и медленно ее высвобождающие.

Такие влагонакопители нужно лишь равномерно распределить в горшках перед отъездом, а затем полить их так, чтобы они достаточно напитались. Этого запаса хватит на несколько недель.

Соблюдайте эти простые рекомендации, и ваши комнатные растения благополучно переживут ваше отсутствие. Они не только не засохнут, но и продолжат нормально развиваться и радовать вас по возвращении!