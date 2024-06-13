Почему опытные садоводы активно применяют апельсиновую кожуру и лук

Раскрываем секреты применения апельсинов и лука

3:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Каждый цветовод знает, что растения нуждаются в особом внимании и регулярном уходе. Но помимо стандартных процедур, таких как полив, рыхление и подкормка, есть и другие, но не менее эффективные способы поддержания здоровья и роста комнатных зелёных питомцев. В этом могут помочь обычные продукты, которые есть у нас на кухне - апельсины и лук.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Польза апельсиновой кожуры для комнатных растений

Апельсиновая кожура - ценный и многофункциональный природный ресурс, который стоит активно использовать в уходе за комнатными цветами. Вот как можно применять этот компонент:

удобрение. Измельченная кожура апельсина богата азотом, калием, кальцием и другими минеральными веществами, необходимыми для питания растений. Закопанная в почву возле горшка, она постепенно будет отдавать полезные элементы, стимулируя рост и развитие корневой системы;

профилактика вредителей. Резкий цитрусовый запах измельченной кожуры отпугивает многих насекомых-вредителей, таких как тля, паутинный клещ и другие. Просто разложите кусочки кожуры возле стеблей и у основания горшка;

устранение грибковых заболеваний. Экстракт из апельсиновой кожуры обладает мощными антигрибковыми свойствами, что позволяет использовать его для профилактики и лечения грибковых болезней растений.

Как использовать лук при уходе за комнатными цветами

Многие садоводы-любители не знают, что обычный репчатый лук также может быть отличным помощником в содержании комнатных растений. Вот три основных способа его применения:

стимулятор роста. Настой луковой шелухи - мощный природный стимулятор, который ускоряет укоренение, наращивание листовой массы и цветение растений. Достаточно регулярно поливать цветы этим составом;

профилактика гнили. Луковые перья, вкопанные рядом с растением, выделяют фитонциды - природные антисептики, убивающие болезнетворные грибки и бактерии. Это защитит корни и нижнюю часть стебля от загнивания;

борьба с насекомыми. Резкий запах лука отпугивает многих вредителей, в том числе тлю, паутинного клеща и трипсов. Размещайте лук в непосредственной близости от растений.

Правила применения апельсинов и лука в уходе за комнатными цветами

Чтобы получить максимальный эффект от использования этих "народных" средств, нужно соблюдать несколько простых правил:

применяйте свежие, не испорченные и не прогорклые продукты;

измельчайте кожуру и лук, чтобы они быстрее отдавали полезные вещества;

вносите под растения регулярно, не реже 1 раза в 2-3 недели;

не допускайте скопления частиц у основания стебля, распределяйте равномерно;

следите, чтобы внесённые компоненты не мешали поливу и проникновению воздуха к корням.

Используя простые, безопасные и доступные продукты, вы сможете обеспечить своим комнатным растениям дополнительное питание, защиту от вредителей и профилактику болезней. А это, в свою очередь, гарантирует их превосходное состояние и обильное цветение.