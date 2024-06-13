Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам
МакSим возвращается на сцену после лечения и готовит большой концерт
Чай улун предотвращает депрессию и улучшает память
Россиянам рассказали, как получить выписку из индивидуального лицевого счёта
Цены на Kia Pegas в России снизились: новая стоимость и оснащение
В России набирают популярность природные отели
В Индии ученицы старших классов, если не выйдут замуж, будут получать стипендию
Express: врач рассказала, какая каша является худшим вариантом для завтрака
Plos One: ученые создали электрические батареи изо льда
Почему опытные садоводы активно применяют апельсиновую кожуру и лук

Раскрываем секреты применения апельсинов и лука

3:20
Садоводство » Комнатные цветы

Каждый цветовод знает, что растения нуждаются в особом внимании и регулярном уходе. Но помимо стандартных процедур, таких как полив, рыхление и подкормка, есть и другие, но не менее эффективные способы поддержания здоровья и роста комнатных зелёных питомцев. В этом могут помочь обычные продукты, которые есть у нас на кухне - апельсины и лук.

Раскрываем секреты применения апельсинов и лука
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Польза апельсиновой кожуры для комнатных растений

Апельсиновая кожура - ценный и многофункциональный природный ресурс, который стоит активно использовать в уходе за комнатными цветами. Вот как можно применять этот компонент:

  • удобрение. Измельченная кожура апельсина богата азотом, калием, кальцием и другими минеральными веществами, необходимыми для питания растений. Закопанная в почву возле горшка, она постепенно будет отдавать полезные элементы, стимулируя рост и развитие корневой системы;
  • профилактика вредителей. Резкий цитрусовый запах измельченной кожуры отпугивает многих насекомых-вредителей, таких как тля, паутинный клещ и другие. Просто разложите кусочки кожуры возле стеблей и у основания горшка;
  • устранение грибковых заболеваний. Экстракт из апельсиновой кожуры обладает мощными антигрибковыми свойствами, что позволяет использовать его для профилактики и лечения грибковых болезней растений.

Как использовать лук при уходе за комнатными цветами

Многие садоводы-любители не знают, что обычный репчатый лук также может быть отличным помощником в содержании комнатных растений. Вот три основных способа его применения:

  • стимулятор роста. Настой луковой шелухи - мощный природный стимулятор, который ускоряет укоренение, наращивание листовой массы и цветение растений. Достаточно регулярно поливать цветы этим составом;
  • профилактика гнили. Луковые перья, вкопанные рядом с растением, выделяют фитонциды - природные антисептики, убивающие болезнетворные грибки и бактерии. Это защитит корни и нижнюю часть стебля от загнивания;
  • борьба с насекомыми. Резкий запах лука отпугивает многих вредителей, в том числе тлю, паутинного клеща и трипсов. Размещайте лук в непосредственной близости от растений.

Правила применения апельсинов и лука в уходе за комнатными цветами

Чтобы получить максимальный эффект от использования этих "народных" средств, нужно соблюдать несколько простых правил:

  • применяйте свежие, не испорченные и не прогорклые продукты;
  • измельчайте кожуру и лук, чтобы они быстрее отдавали полезные вещества;
  • вносите под растения регулярно, не реже 1 раза в 2-3 недели;
  • не допускайте скопления частиц у основания стебля, распределяйте равномерно;
  • следите, чтобы внесённые компоненты не мешали поливу и проникновению воздуха к корням.

Используя простые, безопасные и доступные продукты, вы сможете обеспечить своим комнатным растениям дополнительное питание, защиту от вредителей и профилактику болезней. А это, в свою очередь, гарантирует их превосходное состояние и обильное цветение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
В России набирают популярность природные отели
Раскрываем секреты применения апельсинов и лука
В Индии ученицы старших классов, если не выйдут замуж, будут получать стипендию
Express: врач рассказала, какая каша является худшим вариантом для завтрака
Plos One: ученые создали электрические батареи изо льда
Как избежать жирности волос: семь распространенных ошибок в уходе
Боец UFC Порье: Нурмагомедов физически сильнее Махачева
Ветеринары объяснили, как ухаживать за беременной собакой
Самую дорогую микроквартиру в Москве продают за 57 миллионов рублей
Ольга Бузова поздравила россиян с Днем России из спортивного зала в Новосибирске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников