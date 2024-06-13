Хотите, чтобы малина ломилась от ягод? Раскрываем простой способ, которым пользуются опытные дачники

Малина будет плодоносить как никогда

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Мечта любого садовода - получать щедрый урожай сладких, крупных ягод малины. Но далеко не всегда этого удаётся достичь, даже если растения выглядят вполне здоровыми. В чём секрет обильного плодоношения этой ягодной культуры и что нужно сделать, чтобы малина действительно ломилась от урожая?

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain is licensed under public domain

Раскрываем секрет урожайности малины

Главный фактор, определяющий обильное плодоношение малины, - это состояние её корневой системы. Именно от неё напрямую зависит способность куста формировать максимальное количество ягод.

Для того, чтобы малина давала щедрые урожаи, корни должны быть мощными, хорошо развитыми и максимально обеспеченными питательными веществами. Однако зачастую корневая система этой культуры истощается, что неизбежно ведёт к снижению урожайности.

Но есть простой и эффективный способ решить эту проблему - вносить под кусты малины перегной. Это уникальное органическое удобрение буквально оживляет корни, стимулируя их интенсивный рост и развитие.

Польза перегноя для малины

Перегной, или компост, - это источник целого комплекса питательных веществ, необходимых малине:

азот, фосфор, калий - главные макроэлементы, обеспечивающие формирование цветочных почек, завязывание и налив ягод;

кальций, магний, сера - важные для созревания плодов и общего укрепления растений;

разнообразные микроэлементы - железо, марганец, бор, медь и другие, ускоряющие обменные процессы.

Внесение перегноя под кусты малины способствует:

активному росту и ветвлению корневой системы;

увеличению размера и массы ягод;

повышению общей урожайности насаждений;

улучшению вкусовых качеств плодов;

укреплению иммунитета растений к болезням и вредителям.

Как правильно вносить перегной под малину

Для получения максимальной отдачи от данного органического удобрения важно соблюдать правила его применения:

лучшее время - ранняя весна или поздняя осень, когда растения малины находятся в состоянии покоя;

обновляйте слой перегноя ежегодно, перекапывая его в приствольном круге;

для взрослого куста требуется 5-10 кг перегноя, для молодого - 2-3 кг;

распределите удобрение равномерно по поверхности, не допуская его скопления у основания стебля;

заделывайте перегной на глубину 10-15 см, чтобы он хорошо перемешался с почвой.

Следуя этим простым советам, вы обеспечите малине идеальные условия для мощного развития корневой системы. А это, в свою очередь, гарантирует обильное и регулярное плодоношение этой ценной ягодной культуры.