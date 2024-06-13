Хотите, чтобы малина ломилась от ягод? Раскрываем простой способ, которым пользуются опытные дачники

Мечта любого садовода - получать щедрый урожай сладких, крупных ягод малины. Но далеко не всегда этого удаётся достичь, даже если растения выглядят вполне здоровыми. В чём секрет обильного плодоношения этой ягодной культуры и что нужно сделать, чтобы малина действительно ломилась от урожая?
Главный фактор, определяющий обильное плодоношение малины, - это состояние её корневой системы. Именно от неё напрямую зависит способность куста формировать максимальное количество ягод.
Для того, чтобы малина давала щедрые урожаи, корни должны быть мощными, хорошо развитыми и максимально обеспеченными питательными веществами. Однако зачастую корневая система этой культуры истощается, что неизбежно ведёт к снижению урожайности.
Но есть простой и эффективный способ решить эту проблему - вносить под кусты малины перегной. Это уникальное органическое удобрение буквально оживляет корни, стимулируя их интенсивный рост и развитие.
Перегной, или компост, - это источник целого комплекса питательных веществ, необходимых малине:
Для получения максимальной отдачи от данного органического удобрения важно соблюдать правила его применения:
Следуя этим простым советам, вы обеспечите малине идеальные условия для мощного развития корневой системы. А это, в свою очередь, гарантирует обильное и регулярное плодоношение этой ценной ягодной культуры.
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