Секрет опытных садоводов: почему картофельный отвар такой ценный для растений

Знакомим с универсальным помощником для растений из картошки

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для многих садоводов картофельный отвар – настоящий эликсир для растений. Опытные дачники уже давно оценили его универсальность и готовят этот простой раствор регулярно. Но что такого особенного в нём и почему она так полезна для растений?

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Польза картофельного отвара

Главная ценность картофельного отвара – его богатый биохимический состав. В нем содержится множество полезных для растений веществ:

крахмал – источник углеводов, стимулирующих рост;

белки – строительный материал для тканей растений;

витамины группы B – повышают устойчивость к стрессам;

калий, фосфор, кальций – макроэлементы, необходимые для развития;

микроэлементы (железо, медь, марганец) – важны для фотосинтеза и обменных процессов.

Благодаря этому набору питательных веществ картофельный отвар обладает целым спектром полезных свойств:

стимулирует рост и развитие растений. Он ускоряет прорастание семян, укрепляет корневую систему, повышает всхожесть и приживаемость рассады;

повышает устойчивость к болезням и вредителям. Активные компоненты отвара подавляют развитие многих патогенных грибов и бактерий;

улучшает плодоношение и качество урожая. Применение отвара способствует закладке большего числа цветочных почек, увеличивает размер и массу плодов;

восстанавливает растения после стрессов. Полив картофельным отваром помогает растениям оправиться после пересадки, засухи, заморозков.

Как и когда использовать картофельный отвар

Готовить картофельный отвар очень просто. Достаточно отварить в воде несколько картофелин, процедить раствор и использовать его для полива или опрыскивания растений. Концентрацию отвара можно регулировать, разбавляя его водой.

Особенно эффективен этот состав в период активного роста – при посадке, цветении и плодоношении культур. Можно использовать его и для профилактики, чтобы предотвратить болезни и ослабление растений.

Так что если вы хотите вырастить на своём участке здоровые, сильные и урожайные растения, обязательно включите картофельный отвар в свой арсенал. Этот простой, но очень полезный состав по праву заслужил любовь опытных дачников.