Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные США создали светящихся кошек
Князев считает, что уровень чемпионата Франции выше, чем РПЛ
Как замариновать лук в салат: убираем из него горечь и специфический аромат
Секреты нюдового макияжа: как подобрать идеальные оттенки?
Физики хотят пробурить на Луне дыру глубиной 5 километров
Получение шенгенской визы для россиян стало сложнее
Как правильно установить кондиционер в квартире: советы и правила
Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о безумных фанатках, живших в его подъезде
Эксперты рассказали, можно ли отказаться от страховки при оформлении кредита
Секрет опытных садоводов: почему картофельный отвар такой ценный для растений

Знакомим с универсальным помощником для растений из картошки

2:26
Садоводство » Советы

Для многих садоводов картофельный отвар – настоящий эликсир для растений. Опытные дачники уже давно оценили его универсальность и готовят этот простой раствор регулярно. Но что такого особенного в нём и почему она так полезна для растений?

Знакомим с универсальным помощником для растений из картошки
Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Польза картофельного отвара

Главная ценность картофельного отвара – его богатый биохимический состав. В нем содержится множество полезных для растений веществ:

  • крахмал – источник углеводов, стимулирующих рост;
  • белки – строительный материал для тканей растений;
  • витамины группы B – повышают устойчивость к стрессам;
  • калий, фосфор, кальций – макроэлементы, необходимые для развития;
  • микроэлементы (железо, медь, марганец) – важны для фотосинтеза и обменных процессов.

Благодаря этому набору питательных веществ картофельный отвар обладает целым спектром полезных свойств:

  • стимулирует рост и развитие растений. Он ускоряет прорастание семян, укрепляет корневую систему, повышает всхожесть и приживаемость рассады;
  • повышает устойчивость к болезням и вредителям. Активные компоненты отвара подавляют развитие многих патогенных грибов и бактерий;
  • улучшает плодоношение и качество урожая. Применение отвара способствует закладке большего числа цветочных почек, увеличивает размер и массу плодов;
  • восстанавливает растения после стрессов. Полив картофельным отваром помогает растениям оправиться после пересадки, засухи, заморозков.

Как и когда использовать картофельный отвар

Готовить картофельный отвар очень просто. Достаточно отварить в воде несколько картофелин, процедить раствор и использовать его для полива или опрыскивания растений. Концентрацию отвара можно регулировать, разбавляя его водой.

Особенно эффективен этот состав в период активного роста – при посадке, цветении и плодоношении культур. Можно использовать его и для профилактики, чтобы предотвратить болезни и ослабление растений.

Так что если вы хотите вырастить на своём участке здоровые, сильные и урожайные растения, обязательно включите картофельный отвар в свой арсенал. Этот простой, но очень полезный состав по праву заслужил любовь опытных дачников.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
NatComms: женский организм быстрее мужского адаптируется к космическому стрессу
О дефиците цинка говорят белые пятна на ногтях
Toyota RAV4 возвращается на российский рынок: новые цены и варианты комплектаций
Въездной турпоток в Россию увеличился на 40%
Стало известно, почему не стоит заводить породистых кошек и собак
Классическая ленивая овсянка: завтрак будет готов к вашему пробуждению
Как избежать мелких ягод клубники
Голкипер Сафонов теперь может выезжать из страны
Лазерное удаление татуировок: подготовка, процесс и уход после
Скрытые риски накопительного страхования жизни — что нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников