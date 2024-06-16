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Внекорневые подкормки чеснока: рассказываем, как их правильно провести и не допустить ошибок

Внекорневые подкормки чеснока: правила и рекомендации

1:43
Садоводство » Советы

Все удобрения различаются по составу и концентрации, но при их использовании следует соблюдать общие правила.

Внекорневые подкормки чеснока: правила и рекомендации
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Жидкие удобрения следует вносить только по предварительно политой почве, чтобы избежать ожогов корневой системы. Можно поливать с помощью лейки.

Сухие препараты нужно равномерно рассыпать по поверхности грядки, избегая попадания на листву и стебли. После этого посадки необходимо обильно полить.

Полив должен осуществляться только тёплой водой. Поливать холодными или горячими растворами нельзя, так как это может вызвать стресс у растений.

Готовые смеси можно хранить не более 24 часов, так как под воздействием ультрафиолетовых лучей, высокой температуры и кислорода в них могут происходить необратимые реакции.

Опытные огородники предпочитают использовать минеральные или органические удобрения для подкормки чеснока. Наилучший вариант — чередовать эти подкормки.

Нюансы и особенности внекорневой подкормки

Орошение по листу — отличное решение для компенсации недостающих микроэлементов, особенно во время проливных дождей. Чеснок не любит переувлажнения, а без удобрения не обойтись. В таких случаях поможет опрыскивание по листу. Вот несколько важных аспектов:

  • Для внекорневой подкормки нужно брать вдвое меньше компонентов по сравнению с корневой, чтобы избежать ожогов листьев.
  • Обработку следует проводить утром или вечером.
  • Внекорневая подкормка не заменяет корневую, но отлично подходит для решения таких проблем, как пожелтение пера.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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