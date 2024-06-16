Птицы боятся этого как огня: вот что поможет защитить ягоды от нашествия пернатых и спасти урожай

Два метода помогут защитить ягоды от птиц

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Один из эффективных способов защитить ягоды от птиц на дачном или приусадебном участке — использовать резкие ароматы. Птицам не нравится запах нарезанного репчатого лука или чесночной настойки, и они улетают в другие места.

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Просто нарежьте лук и разложите его на грядках или развесьте на ветках деревьев. Чеснок следует смешать с перцем и водой, а затем опрыскать этой смесью растения. Помните, что после дождя запах исчезнет, поэтому процедуру нужно будет повторить.

Ещё один естественный и безопасный способ защитить ягоды от птиц — это наличие кота или кошки. Птицы стараются избегать мест, где обитают хищники.

Даже если ваш питомец не переловит всех птиц, его присутствие создаст атмосферу опасности, и птицы будут избегать вашего участка, предпочитая более безопасные места.

