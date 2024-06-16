Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужчина не попал на самолёт из-за багажа, спрятанного в наволочку
Майлз Теллер сыграет главную роль в ремейке "Офицера и джентльмена"
Клубнично-кокосовое мороженое: как приготовить
Как предотвратить пигментацию и ожоги: четыре правила для защиты кожи от солнца
Можно ли пользоваться туристам страховыми полисами из недружественных стран?
3 частые ошибки водителей в жаркие дни: не делайте так
Чемпионка мира по танцам Тишова назвала фигуристку, которую считает революционеркой
Лолита поразила публику на премии МУЗ-ТВ с колье за миллион долларов
Свежее исследование показывает способность изменить выброс углерода в атмосферу
Птицы боятся этого как огня: вот что поможет защитить ягоды от нашествия пернатых и спасти урожай

Два метода помогут защитить ягоды от птиц

0:55
Садоводство » Вредители и болезни

Один из эффективных способов защитить ягоды от птиц на дачном или приусадебном участке — использовать резкие ароматы. Птицам не нравится запах нарезанного репчатого лука или чесночной настойки, и они улетают в другие места.

Два метода помогут защитить ягоды от птиц
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Просто нарежьте лук и разложите его на грядках или развесьте на ветках деревьев. Чеснок следует смешать с перцем и водой, а затем опрыскать этой смесью растения. Помните, что после дождя запах исчезнет, поэтому процедуру нужно будет повторить.

Ещё один естественный и безопасный способ защитить ягоды от птиц — это наличие кота или кошки. Птицы стараются избегать мест, где обитают хищники.

Даже если ваш питомец не переловит всех птиц, его присутствие создаст атмосферу опасности, и птицы будут избегать вашего участка, предпочитая более безопасные места.
 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
Два метода помогут защитить ягоды от птиц
Мужчина не попал на самолёт из-за багажа, спрятанного в наволочку
Майлз Теллер сыграет главную роль в ремейке "Офицера и джентльмена"
Клубнично-кокосовое мороженое: как приготовить
Как предотвратить пигментацию и ожоги: четыре правила для защиты кожи от солнца
Можно ли пользоваться туристам страховыми полисами из недружественных стран?
3 частые ошибки водителей в жаркие дни: не делайте так
Чемпионка мира по танцам Тишова назвала фигуристку, которую считает революционеркой
Лолита поразила публику на премии МУЗ-ТВ с колье за миллион долларов
Свежее исследование показывает способность изменить выброс углерода в атмосферу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников