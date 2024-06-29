Проводим последнюю подкормку цветущих однолетников в начале июля: вот что важно внести в почву

Чем важно подкормить цветы в начале июля?

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В начале июля проводится последняя подкормка для цветущих однолетних растений, таких как календулы, петунии и циннии. Для этого используют смесь настойки коровяка (1 литр на 10 литров воды) или куриного помета в сочетании с суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (15 г). Этот состав наносится на 10-15 растений.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

В июле для петуний не рекомендуется использование органики, так как это может негативно сказаться на их цветении, делая растения вялыми. Вместо этого проводят две подкормки мочевиной (10 г на 10 литров воды) прямо к корням. Для борьбы с мучнистой росой и стимуляции роста побегов петунии также опрыскивают монофосфатом калия (раствор 0,1%).

Для продления цветения лилий также необходима подкормка.

Пионы получают последнюю подкормку фосфорно-калийным удобрением в этом месяце.

Георгины и кустовые розы подкармливают дважды в середине лета через каждые 10-15 дней, используя тот же состав, что и для однолетних цветущих растений.