В июне для плодовых деревьев — важно: внесите эту простую подкормку для повышения урожайности

В первые годы жизни молодым деревьям особенно важен фосфор для развития корневой системы. В первой половине лета деревья нуждаются в основных элементах питания, таких как фосфор, калий и азот.
Если деревья медленно растут и у них плохо развивается лиственная масса, то нужны удобрения, содержащие азот; фосфор и калий также важны для формирования деревьев и должны быть внесены в почву.
Какие добавки можно использовать
Существует множество вариантов удобрений для фруктовых деревьев, но необходимо подходить к этому процессу серьезно, выбирая только необходимые в зависимости от состояния дерева и его потребностей.
Основной акцент стоит делать на органических удобрениях, так как они натуральны и безопасны.
Использование древесной золы
В июне очень полезно подкормить фруктовые деревья древесной золой. Древесная зола является одним из лучших органических удобрений. Это органическое удобрение идеально заменяет минеральные фосфорно-калийные добавки. В составе золы содержатся основные макроэлементы, такие как кальций, калий, фосфор и магний, а также все необходимые микроэлементы, помогающие растениям развиваться и расти правильно. За счёт внесения золы в почву улучшается ее качество, что способствует росту здоровых деревьев и повышает урожайность фруктов.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.