В июне для плодовых деревьев — важно: внесите эту простую подкормку для повышения урожайности

Какие питательные элементы необходимы для удобрения молодых деревьев в июне?

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В первые годы жизни молодым деревьям особенно важен фосфор для развития корневой системы. В первой половине лета деревья нуждаются в основных элементах питания, таких как фосфор, калий и азот.

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Если деревья медленно растут и у них плохо развивается лиственная масса, то нужны удобрения, содержащие азот; фосфор и калий также важны для формирования деревьев и должны быть внесены в почву.

Какие добавки можно использовать

Существует множество вариантов удобрений для фруктовых деревьев, но необходимо подходить к этому процессу серьезно, выбирая только необходимые в зависимости от состояния дерева и его потребностей.

Основной акцент стоит делать на органических удобрениях, так как они натуральны и безопасны.

Использование древесной золы

В июне очень полезно подкормить фруктовые деревья древесной золой. Древесная зола является одним из лучших органических удобрений. Это органическое удобрение идеально заменяет минеральные фосфорно-калийные добавки. В составе золы содержатся основные макроэлементы, такие как кальций, калий, фосфор и магний, а также все необходимые микроэлементы, помогающие растениям развиваться и расти правильно. За счёт внесения золы в почву улучшается ее качество, что способствует росту здоровых деревьев и повышает урожайность фруктов.