Получаем сильные растения: рассказываем, какой ус клубники для этого подойдёт

Первый ус клубники: стоит брать для размножения или нет

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует мнение, что для размножения клубники лучше использовать первые "усы". Но насколько это правда и откуда взялось это убеждение?

Фото: commons.wikimedia.org by Kenrick95 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уже в мае-июне на кустиках садовой земляники начинают появляться побеги с листиками и зачатками корней — так называемые "усы". Если не планируете размножать клубнику, усы следует обрезать. Однако для получения качественной рассады "усы" клубники — отличный и экономичный вариант.

На самом деле, вы получите кусты с такими же сортовыми признаками, если возьмете любую часть побега с розеткой. Для вкусовых и внешних характеристик будущей плантации не имеет значения, берёте ли вы первый ус или последний.

Для разведения клубники чаще используют первый ус с первой розеткой. Это позволяет получить сильное растение, которое за сезон успеет укорениться и подготовиться к зиме. При должном уходе такой кустик уже в следующем году может дать хороший урожай.