Получаем сильные растения: рассказываем, какой ус клубники для этого подойдёт

Существует мнение, что для размножения клубники лучше использовать первые "усы". Но насколько это правда и откуда взялось это убеждение?
Уже в мае-июне на кустиках садовой земляники начинают появляться побеги с листиками и зачатками корней — так называемые "усы". Если не планируете размножать клубнику, усы следует обрезать. Однако для получения качественной рассады "усы" клубники — отличный и экономичный вариант.
На самом деле, вы получите кусты с такими же сортовыми признаками, если возьмете любую часть побега с розеткой. Для вкусовых и внешних характеристик будущей плантации не имеет значения, берёте ли вы первый ус или последний.
Для разведения клубники чаще используют первый ус с первой розеткой. Это позволяет получить сильное растение, которое за сезон успеет укорениться и подготовиться к зиме. При должном уходе такой кустик уже в следующем году может дать хороший урожай.
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