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Это "божье дерево" защитит растения от тли: просто нарежьте его веточки и разложите под культурными растениями

Как избавиться от тли без "химии"?

1:49
Садоводство » Вредители и болезни

Чтобы избавиться от тли без использования химических препаратов, можно воспользоваться простым и красивым растением. Это растение защитит ваши культуры от тли, муравьев и многих других вредителей.

Как избавиться от тли без "химии"?
Фото: commons.wikimedia.org by R. Burkard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это декоративное растение не только отпугивает тлю и других насекомых-вредителей, но также защищает от кротов, мышей, крыс, слизней и улиток.

Это растение известно как "божье дерево", а его ботаническое название — полынь лечебная (Artemisia abrotanum). В прошлом веке оно встречалось только в российских садах, но теперь распространилось и в природу.

Полынь лечебную используют не только в народной медицине как фунгицидное, бактерицидное, противовоспалительное и противоопухолевое средство, но также в кулинарии: её листики добавляют в салаты, соусы, жаркое, напитки и кондитерские изделия.

Из-за оригинальных листьев полынь лечебная является прекрасным элементом декора в саду или на клумбе.

Запах полыни отпугивает тлю и других вредителей, делая её одним из самых эффективных растений для борьбы с ними.

Как использовать полынь для защиты растений

Просто нарежьте веточки "божьего дерева" и разложите их под розами, огурцами, томатами и другими культурами. При обрезке придавайте кусту любую форму, например, округлую.

Не ждите, пока тля появится на ваших растениях. Например, под розами раскладывайте полынь с началом бутонизации. Если тля уже появилась, увеличьте количество веточек. Уже к вечеру тли станет меньше, а на следующий день она исчезнет вовсе.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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