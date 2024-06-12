Белокрылка будет уничтожена: помогут эти методы борьбы с вредителем

Белокрылка является одним из самых мелких вредителей клубники, достигая в длину всего 3 мм. Этот маленький двукрылый белый мотылёк имеет крылья, которые выглядят как будто покрыты воском и пыльцой.
Она предпочитает избегать солнечного света, обитая на обратной стороне листьев, где откладывает свои личинки. Нектар с клубничных кустов служит для нее пищей.
Признаки наличия белокрылки на клубнике:
Белокрылка питается соком клубники, ослабляя растения. Листья, поражённые сажистым грибком, не получают достаточно кислорода, что нарушает фотосинтез. Кроме того, белокрылки переносят вирусы. Они предпочитают влажный и тёплый климат, поэтому клубника, выращиваемая в теплицах с плохой вентиляцией, особенно подвержена нападению белокрылок.
Меры борьбы
Используются химикаты, такие как "Актара", "Конфидор" и "Актеллик". После опрыскивания эти препараты проникают в желудок белокрылки, поскольку она питается соком листьев. Однако личинки после этого остаются в живых, поэтому необходимо повторить обработку через две недели для полного уничтожения вредителей.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?