Белокрылка будет уничтожена: помогут эти методы борьбы с вредителем

Как бороться с белокрылкой на клубнике?

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Белокрылка является одним из самых мелких вредителей клубники, достигая в длину всего 3 мм. Этот маленький двукрылый белый мотылёк имеет крылья, которые выглядят как будто покрыты воском и пыльцой.

Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus is licensed under public domain

Она предпочитает избегать солнечного света, обитая на обратной стороне листьев, где откладывает свои личинки. Нектар с клубничных кустов служит для нее пищей.

Признаки наличия белокрылки на клубнике:

Кусты клубники отстают в росте.

На листьях появляются жёлтые пятна.

Листья покрываются липким блестящим веществом, известным как медвяная роса.

При встряхивании листьев появляется облако белой пыли.

Белокрылка питается соком клубники, ослабляя растения. Листья, поражённые сажистым грибком, не получают достаточно кислорода, что нарушает фотосинтез. Кроме того, белокрылки переносят вирусы. Они предпочитают влажный и тёплый климат, поэтому клубника, выращиваемая в теплицах с плохой вентиляцией, особенно подвержена нападению белокрылок.

Меры борьбы

Используются химикаты, такие как "Актара", "Конфидор" и "Актеллик". После опрыскивания эти препараты проникают в желудок белокрылки, поскольку она питается соком листьев. Однако личинки после этого остаются в живых, поэтому необходимо повторить обработку через две недели для полного уничтожения вредителей.