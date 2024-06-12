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От земляничного листоеда избавитесь эффективно: вот что важно сделать для защиты от вредителя

Как избавиться от земляничного листоеда?

1:13
Садоводство » Вредители и болезни

Красные жуки на клубнике — это земляничные листоеды. Их окраска может варьироваться от красного до бурого и тёмно-жёлтого. Эти жуки достигают около 4 мм в длину, а их личинки, размером до 5 мм, имеют желтоватый оттенок. Наибольшее количество этих вредителей появляется в период созревания цветочных кистей.

Как избавиться от земляничного листоеда?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Жуки прогрызают ямки в листьях и откладывают туда розовые яйца. Период яйцекладки длится от 30 до 45 дней, и одна самка может отложить до 200 яиц. Вылупившиеся личинки сразу начинают поедать листья. Насытившись, они уходят в верхний слой почвы, чтобы окуклиться.

Хищные клопы и жужелицы питаются личинками этих вредителей. Важным мероприятием в борьбе с листоедами является своевременное удаление растительных остатков с грядок, так как жуки предпочитают зимовать на них. Когда личинки окукливаются, землю рядом с растениями нужно перекопать. Это уничтожит куколок и оставит вредителей без защиты перед заболеваниями и хищниками.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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