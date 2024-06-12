Слизней на клубнике не будет: просто рассыпьте это средство вокруг кустиков

Как бороться со слизнями на клубнике?

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Слизни обитают в местах с влажным климатом и откладывают яйца под землёй. Весной они начинают атаковать ягоды клубники, оставляя круглые отверстия на ягодах и характерные следы на листве.

Фото: creativecommons.org by Jr66 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Слизни крупные и передвигаются очень медленно, поэтому их легко собрать вручную. Они питаются преимущественно ночью, поэтому лучше собирать их в это же время. Также можно использовать различные ловушки.

Ловушки под укрытиями

Разложите на грядках куски досок, тряпок или шифера и увлажните почву под ними. Слизни заползут под укрытия к утру, чтобы скрыться от солнца. Затем их можно легко собрать и уничтожить.

Яичная скорлупа. Рассыпьте мелко измельченную яичную скорлупу между грядками клубники. Острые края скорлупы ранят тела ползущих по ним слизней, что помогает снизить их численность.