Слизней на клубнике не будет: просто рассыпьте это средство вокруг кустиков

Слизни обитают в местах с влажным климатом и откладывают яйца под землёй. Весной они начинают атаковать ягоды клубники, оставляя круглые отверстия на ягодах и характерные следы на листве.
Слизни крупные и передвигаются очень медленно, поэтому их легко собрать вручную. Они питаются преимущественно ночью, поэтому лучше собирать их в это же время. Также можно использовать различные ловушки.
Ловушки под укрытиями
Разложите на грядках куски досок, тряпок или шифера и увлажните почву под ними. Слизни заползут под укрытия к утру, чтобы скрыться от солнца. Затем их можно легко собрать и уничтожить.
Яичная скорлупа. Рассыпьте мелко измельченную яичную скорлупу между грядками клубники. Острые края скорлупы ранят тела ползущих по ним слизней, что помогает снизить их численность.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?