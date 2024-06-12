Конский щавель на участке перестанет быть помехой: избавьтесь от сорняка с помощью этих методов

Борьба с конским щавелем: народные методы и профилактика

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Избавиться от конского щавеля можно с помощью различных народных методов. Повторное появление сорняка предотвратить непросто, так как это многолетнее растение быстро восстанавливается после прополки и выживает даже в холодных регионах.

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Методы борьбы

Известкование. Присыпание известью рекомендуется, когда щавель только начинает расти. После обработки нельзя сажать огородные культуры на этой территории в течение 2 месяцев.

Лопата и зола. Растение можно сбивать штыковой лопатой и посыпать остатки зеленой массы древесной золой. Многократные подрезания и использование грабель для удаления корневой системы тоже эффективны.

Гербициды. При большом количестве сорняков лучше использовать гербициды, обработку проводить осенью, после сбора урожая, чтобы не повредить огородные культуры.

Народные способы

Поваренная соль. Посыпают землю солью, избегая попадания на насаждения. Соль предотвращает появление сорняков на некоторое время.

Уксусная кислота. Распыляют уксусную кислоту на ростки с помощью пульверизатора.

Древесные опилки и макулатура. Их измельчают и посыпают пространство между грядками, оставляя на год для разложения. Затем перекапывают вместе с получившимся перегноем.

Содовый раствор. Поливают грядки сильно концентрированным раствором соды после сбора урожая, обрабатывая отдельно сорняки для минимизации вреда другим растениям.

Чтобы не допустить появления нежелательных ростков, важно соблюдать меры предосторожности.

Определение причины. Часто сорняк разрастается из-за повышенной кислотности грунта. Для нормализации кислотности проводят ощелачивание почвы известью, повторяя не чаще 1 раза в 3-4 года.

Осенний уборка. Тщательно убирают дачный участок, очищая не только грядки, но и междурядья и тропинки, чтобы весной не появились новые ростки конского щавеля.