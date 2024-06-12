Готовим компостную кучу правильно: этих ошибок следует избегать

Как правильно подготовить компостную кучу?

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Самая большая ошибка при приготовлении компоста — неправильное сооружение компостной кучи. Часто огородники кладут только скошенную свежую траву, которая уплотняется и начинает гнить, вместо образования рыхлого компоста.

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Чтобы компост был рыхлым и рассыпчатым, необходимо обеспечить доступ кислорода. На дно большой кучи нужно класть крупные растительные остатки, такие как ветки или крупную ботву. Это способствует лучшей работе грибов и бактерий, ускоряя переработку органики.

Важным элементом является чередование слоев: крупные растительные остатки, затем слой травы, затем сено или листву, и так далее. Можно также добавлять почву, которая содержит почвенные микроорганизмы, ускоряющие компостирование. Допустимо добавлять бумагу и картон (не цветные и не глянцевые), а также дёрн с корневищами многолетних трав.

Для ускорения процесса компостирования можно вносить полезные микроорганизмы, например, триходерму, которая размножается быстро и эффективно перерабатывает растительные остатки, уничтожая фитопатогенные организмы. При добавлении большого объема растительных остатков их нужно проливать раствором триходермы, при небольших объёмах дополнительный пролив необязателен.

