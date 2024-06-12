Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку

Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

К концу июня у чеснока начинают желтеть кончики листьев. Это нормальное явление, так как в этот период формируется луковица, и питательные вещества начинают перемещаться из зеленой части растения в луковицу.

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В это время у чеснока интенсивно растут зубчики, и питательные вещества из листьев активно переходят в луковицу. За этот процесс отвечает калий. Если чеснок уже получил достаточное количество азота, фосфора и серы, то в середине июня необходимо провести калийную или фосфорно-калийную подкормку, чтобы луковицы хорошо созрели.

Самый простой способ — использовать древесную золу. Можно рассыпать золу в междурядья и немного вкопать в почву. Также можно приготовить раствор, замочив литр древесной золы в 10 литрах воды, дать настояться, слить настой и полить им чеснок. Если у чеснока уже появились стрелки, золу нужно расщелачивать, чтобы растения могли быстрее усваивать питательные вещества.

На кислых почвах в раствор можно ничего не добавлять, но на щелочных и нейтральных почвах стоит погасить настой, добавив столовую ложку лимонной кислоты или 9% уксуса. В ведро наливают литр воды, добавляют 100 грамм уксуса и стакан золы. После завершения реакции объем раствора дополняется до 10 литров, и этим раствором поливают растения. Это будет очень полезно для чеснока и лука, особенно в предстоящую летнюю засуху, когда могут возникнуть проблемы с нехваткой влаги.