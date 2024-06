Цветы спатифиллума будут размером с ладонь: вот чем обязательно подкормите его

Иногда даже при хорошем уходе спатифиллум становится вялым и цветёт мало. В таких случаях нужно просто дать растению необходимое: энергию, витамины и углекислый газ.

Фото: commons.wikimedia.org by Yercaud-elango is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International