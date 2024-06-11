Цветы спатифиллума будут размером с ладонь: вот чем обязательно подкормите его

Иногда даже при хорошем уходе спатифиллум становится вялым и цветёт мало. В таких случаях нужно просто дать растению необходимое: энергию, витамины и углекислый газ.
Для этого проведите подкормку из дрожжей, которые выделяют углекислый газ и этиловый спирт, стимулируя рост и цветение. Дрожжи содержат азот, витамины, аминокислоты, фосфор, магний, калий и железо, а также углеводы.
Для приготовления подкормки разведите 50 г прессованных дрожжей в 5 л воды, добавьте 1-2 ч. л. сахара, хорошо размешайте и используйте сразу. Полейте растение перед подкормкой и опрыскайте из пульверизатора.
Используйте дрожжевую подкормку несколько раз за сезон с интервалом не менее месяца.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?