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От косточки к абрикосовому дереву: как вырастить плодовое чудо

Как самостоятельно вырастить абрикос

2:08
Садоводство » Деревья и кустарники

Абрикос – это одна из самых популярных плодовых культур, которую любят многие садоводы. Но мало кто знает, что вырастить абрикосовое дерево можно и из обычной косточки. Это не только интересный процесс, но и возможность получить уникальный сорт с особыми качествами плодов.

Как самостоятельно вырастить абрикос
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбор и подготовка косточки

Для выращивания абрикоса лучше всего использовать свежие косточки от спелых, вкусных плодов. Идеально, если они будут крупными, плотными и без повреждений. Сразу после сбора урожая извлеките косточки и промойте их под проточной водой.

Затем косточки необходимо стратифицировать – выдержать в холодном месте при температуре 0-5°С в течение 2-3 месяцев. Для этого сложите их в песок, землю или влажный мох и храните в холодильнике или погребе. Такая процедура запустит процесс прорастания.

Высадка и уход

Когда косточки будут готовы, их можно высаживать в открытый грунт или в контейнер. Сделайте посадочную лунку глубиной 5-7 см и накройте косточку слоем почвы 2-3 см. Поливайте росток регулярно, но не переувлажняйте.

Первые 1-2 года уход за абрикосом-«самородком» потребует особого внимания. Обязательно подрезайте побеги, формируя красивую крону. Также необходимо защищать дерево от вредителей и болезней. 

Примерно на 3-4 год жизни саженец начнёт цвести и плодоносить. Важно помнить, что плоды с косточковых абрикосов могут отличаться от материнского растения – их вкус, размер и внешний вид могут быть уникальными.

Выращивание абрикосов из косточки – увлекательное занятие, которое позволяет получить необычные, авторские сорта. Но помните, что этот процесс требует терпения и тщательного ухода на протяжении нескольких лет. Зато результат вас обязательно порадует!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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