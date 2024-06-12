Сирень на любой вкус: 6 восхитительных сортов для вашего сада

Самые красивые сорта сирени для вашего участка

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Сирень – один из самых любимых и узнаваемых кустарников в саду. Её нежные, душистые соцветия ассоциируются с наступающей весной и ожиданием тепла. Но истинные ценители знают, что сегодня в мире насчитывается множество потрясающих сортов сирени, способных украсить любой сад. Давайте познакомимся с лучшими из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорт «Мадам Лемуан»

Этот сорт по праву можно назвать классикой сиреневого сада. Его пышные, конусовидные метёлки состоят из крупных, махровых цветков нежно-сиреневого оттенка. Сорт отличается обильным и продолжительным цветением, а также отличной зимостойкостью.

Сорт «Президент Грэви»

Один из самых изысканных и утончённых сортов сирени. Его необычные, бледно-лавандовые соцветия имеют приятный сладковатый аромат. Куст отличается компактными размерами и подходит для выращивания даже на небольших участках.

Сорт «Кэтрин Хавемейер»

Эта сирень поражает своей красотой – её роскошные, масштабные соцветия окрашены в яркие, насыщенные оттенки сиреневого. Цветки крупные, полумахровые, собранные в пирамидальные метёлки. Куст мощный, но при этом элегантный.

Сорт «Людвиг Шпет»

Этот сорт радует необычной окраской соцветий – бархатные, тёмно-пурпурные цветки образуют компактные, пирамидальные кисти. Куст отличается густым, раскидистым силуэтом и привлекательной фактурой листьев.

Сорт «Миссис Эдвард Хардинг»

Шикарная, крупноцветковая сирень с благородной, сливочно-белой окраской соцветий. Цветки у этого сорта полумахровые, с лёгкой кремовинкой, собранные в массивные, широкие кисти. Куст отличается компактностью и густой, тёмно-зелёной листвой.

Сорт «Анна Амалия»

Один из самых неповторимых и изысканных сортов сирени. Его нежные, розовато-сиреневые соцветия источают тонкий, таинственный аромат. Куст компактный, но цветёт обильно и продолжительно.

Эта подборка включает лишь малую часть лучших сортов сирени, доступных современным садоводам. Экспериментируйте, создавайте свои неповторимые сиреневые уголки и наслаждайтесь красотой и ароматом этого весеннего чуда!