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Как избавиться от муравьёв с помощью банановой шкурки

Необычное средство от муравьёв: шкурка от банана

1:56
Садоводство » Советы

Муравьи - настоящее бедствие для многих садоводов и огородников. Эти назойливые насекомые могут испортить урожай, повредить кору и корни растений. Но есть одно неожиданное и простое средство, которое может помочь в борьбе с муравьями - это шкурка от банана.

Необычное средство от муравьёв: шкурка от банана
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta is licensed under CC BY 4.0

Как действует шкурка банана против муравьёв?

Дело в том, что в шкурке банана содержатся вещества, которые отпугивают и даже убивают муравьёв. Основные компоненты, ответственные за этот эффект, - это лимонная кислота и гидроксид калия. Эти вещества раздражают чувствительные органы муравьёв, заставляя их покидать обработанную территорию.

Кроме того, шкурка банана может выступать в качестве физического барьера, мешая муравьям перемещаться по обработанным участкам. 

Как использовать шкурку банана против муравьёв?

Один из самых простых способов - разложить небольшие кусочки шкурки вокруг муравейника или вдоль путей перемещения муравьёв. Также можно измельчить шкурку и рассыпать порошок в местах скопления насекомых.

Эффективно использовать шкурку и для опрыскивания растений, подверженных атакам муравьёв. Для этого нужно замочить кусочки шкурки в воде на несколько часов, а затем распылить получившийся настой на листья и стебли.

Важно регулярно обновлять обработку, так как эффект от шкурки банана непродолжительный - всего 1-2 дня. Но зато это простое и безопасное средство, доступное каждому.

Помните, что наряду с использованием шкурки банана, для эффективной борьбы с муравьями потребуются и другие методы: поддержание чистоты, уборка пищевых отходов, применение ловушек и других биологических способов защиты. Только комплексный подход поможет добиться долгосрочного результата.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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