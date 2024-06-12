Как избавиться от муравьёв с помощью банановой шкурки

Необычное средство от муравьёв: шкурка от банана

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Муравьи - настоящее бедствие для многих садоводов и огородников. Эти назойливые насекомые могут испортить урожай, повредить кору и корни растений. Но есть одно неожиданное и простое средство, которое может помочь в борьбе с муравьями - это шкурка от банана.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta is licensed under CC BY 4.0

Как действует шкурка банана против муравьёв?

Дело в том, что в шкурке банана содержатся вещества, которые отпугивают и даже убивают муравьёв. Основные компоненты, ответственные за этот эффект, - это лимонная кислота и гидроксид калия. Эти вещества раздражают чувствительные органы муравьёв, заставляя их покидать обработанную территорию.

Кроме того, шкурка банана может выступать в качестве физического барьера, мешая муравьям перемещаться по обработанным участкам.

Как использовать шкурку банана против муравьёв?

Один из самых простых способов - разложить небольшие кусочки шкурки вокруг муравейника или вдоль путей перемещения муравьёв. Также можно измельчить шкурку и рассыпать порошок в местах скопления насекомых.

Эффективно использовать шкурку и для опрыскивания растений, подверженных атакам муравьёв. Для этого нужно замочить кусочки шкурки в воде на несколько часов, а затем распылить получившийся настой на листья и стебли.

Важно регулярно обновлять обработку, так как эффект от шкурки банана непродолжительный - всего 1-2 дня. Но зато это простое и безопасное средство, доступное каждому.

Помните, что наряду с использованием шкурки банана, для эффективной борьбы с муравьями потребуются и другие методы: поддержание чистоты, уборка пищевых отходов, применение ловушек и других биологических способов защиты. Только комплексный подход поможет добиться долгосрочного результата.