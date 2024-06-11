Особый шарм: эти идем помогут вам создать сад в деревенском стиле

Нет ничего более уютного, чем сад в деревенском стиле. Делимся идеями, которые без усилий придадут вашему пространству такой шарм.
Разбейте огород
Приподнятые кашпо из натурального дерева придают огороду ухоженный вид. Для садовых проектов своими руками рассмотрите возможность использования недорогих и экологичных деревянных панелей.
Создайте садовые дорожки
Один из способов привнести деревенские нотки на задний двор — использовать асимметрию и несовершенство, а не формальный ландшафтный дизайн. Каменная дорожка придаст текстуру и усиливают ощущение естественности.
Используйте неподходящие горшки
Ничто так не говорит о деревенском саде, как куча выветрившихся, разномастных горшков с растениями, выстроенных в ряд.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.