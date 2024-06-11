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Особый шарм: эти идем помогут вам создать сад в деревенском стиле

Как создать сад в деревенском стиле?

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Садоводство » Ландшафт

Нет ничего более уютного, чем сад в деревенском стиле. Делимся идеями, которые без усилий придадут вашему пространству такой шарм.

Как создать сад в деревенском стиле?
Фото: commons.wikimedia.org by Ludi Ling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Разбейте огород

Приподнятые кашпо из натурального дерева придают огороду ухоженный вид. Для садовых проектов своими руками рассмотрите возможность использования недорогих и экологичных деревянных панелей.

Создайте садовые дорожки

Один из способов привнести деревенские нотки на задний двор — использовать асимметрию и несовершенство, а не формальный ландшафтный дизайн. Каменная дорожка придаст текстуру и усиливают ощущение естественности.

Используйте неподходящие горшки

Ничто так не говорит о деревенском саде, как куча выветрившихся, разномастных горшков с растениями, выстроенных в ряд.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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