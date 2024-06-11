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Правильные соседи: рядом с этими культурами кабачки дадут отличный урожай

Рядом с какими растениями посадить кабачки?

1:44
Садоводство » Овощи

Правильный подбор соседей, а не разнообразные подкормки имеет большое значение для урожайности кабачков.

Рядом с какими растениями посадить кабачки?
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые растения могут стать настоящими врагами для кабачков. Например, высадка рядом с картофелем и помидорами может вызвать серьёзные проблемы. Эти растения принадлежат к семейству паслёновых и имеют схожие потребности в питательных веществах и влаге, поэтому начинают активно конкурировать за ресурсы, что негативно сказывается на росте кабачков. Кроме того, они поражаются одними и теми же болезнями и вредителями.

Другие опасные соседи — тыквы и огурцы, представители семейства тыквенных. Они требуют много пространства, солнечного света и питательных веществ, и, посаженные рядом с кабачками, начинают конкурировать за ресурсы, что приводит к снижению урожайности.

Не все растения вредны для кабачков. Некоторые, наоборот, могут стать их верными друзьями. Высокорослые культуры, такие как кукуруза и подсолнечник, создают тень в жаркие дни, защищая нежные листья кабачков от солнечных ожогов. Однако такое соседство полезно только в теплых регионах, где дополнительная тень не станет помехой.

Лучшие друзья кабачков — бобовые культуры и зелень. Горох, фасоль и бобы обогащают почву азотом, необходимым для роста кабачков, при этом их тонкие стебли не создают излишней тени и не конкурируют за жизненное пространство. Зелёные культуры, такие как укроп, петрушка и шпинат, отпугивают вредителей, таких как паутинный клещ и тля.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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