Правильные соседи: рядом с этими культурами кабачки дадут отличный урожай

Рядом с какими растениями посадить кабачки?

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Правильный подбор соседей, а не разнообразные подкормки имеет большое значение для урожайности кабачков.

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Некоторые растения могут стать настоящими врагами для кабачков. Например, высадка рядом с картофелем и помидорами может вызвать серьёзные проблемы. Эти растения принадлежат к семейству паслёновых и имеют схожие потребности в питательных веществах и влаге, поэтому начинают активно конкурировать за ресурсы, что негативно сказывается на росте кабачков. Кроме того, они поражаются одними и теми же болезнями и вредителями.

Другие опасные соседи — тыквы и огурцы, представители семейства тыквенных. Они требуют много пространства, солнечного света и питательных веществ, и, посаженные рядом с кабачками, начинают конкурировать за ресурсы, что приводит к снижению урожайности.

Не все растения вредны для кабачков. Некоторые, наоборот, могут стать их верными друзьями. Высокорослые культуры, такие как кукуруза и подсолнечник, создают тень в жаркие дни, защищая нежные листья кабачков от солнечных ожогов. Однако такое соседство полезно только в теплых регионах, где дополнительная тень не станет помехой.

Лучшие друзья кабачков — бобовые культуры и зелень. Горох, фасоль и бобы обогащают почву азотом, необходимым для роста кабачков, при этом их тонкие стебли не создают излишней тени и не конкурируют за жизненное пространство. Зелёные культуры, такие как укроп, петрушка и шпинат, отпугивают вредителей, таких как паутинный клещ и тля.