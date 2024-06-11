Правильные соседи: рядом с этими культурами кабачки дадут отличный урожай

Правильный подбор соседей, а не разнообразные подкормки имеет большое значение для урожайности кабачков.
Некоторые растения могут стать настоящими врагами для кабачков. Например, высадка рядом с картофелем и помидорами может вызвать серьёзные проблемы. Эти растения принадлежат к семейству паслёновых и имеют схожие потребности в питательных веществах и влаге, поэтому начинают активно конкурировать за ресурсы, что негативно сказывается на росте кабачков. Кроме того, они поражаются одними и теми же болезнями и вредителями.
Другие опасные соседи — тыквы и огурцы, представители семейства тыквенных. Они требуют много пространства, солнечного света и питательных веществ, и, посаженные рядом с кабачками, начинают конкурировать за ресурсы, что приводит к снижению урожайности.
Не все растения вредны для кабачков. Некоторые, наоборот, могут стать их верными друзьями. Высокорослые культуры, такие как кукуруза и подсолнечник, создают тень в жаркие дни, защищая нежные листья кабачков от солнечных ожогов. Однако такое соседство полезно только в теплых регионах, где дополнительная тень не станет помехой.
Лучшие друзья кабачков — бобовые культуры и зелень. Горох, фасоль и бобы обогащают почву азотом, необходимым для роста кабачков, при этом их тонкие стебли не создают излишней тени и не конкурируют за жизненное пространство. Зелёные культуры, такие как укроп, петрушка и шпинат, отпугивают вредителей, таких как паутинный клещ и тля.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.