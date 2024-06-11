Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить сырные крекеры
Визажист поделилась основными принципами макияжа перед фотосессией для документов
Банки призывают инвесторов подготовиться к "встряске" фондового рынка
Будни Одессы: эпичный баттл санитаров и военных рекрутёров
Короткий срок владения авто говорит о том, что машину продает перекуп
Исследование: фильм "Майор Гром: Игра" смотрят девушки 12-17 лет
Врач Фролова: взрослым людям следует потреблять от 40 до 70 граммов белка в сутки
Спектакль "кровавого клоуна" в бундестаге не удался
Костюмеры не могли подобрать Абдулову одежду из-за высокого роста актёра
Эту подкормку используют профессиональные цветоводы: запустите бурное цветение

Универсальная подкормка для цветов способствует отличному цветению

0:40
Садоводство » Советы

Эту подкормку используют профессиональные цветоводы. Она способствует бурному цветению и пышной листве, обеспечивая растения фитогормонами, витаминами группы B и ауксинами.

Универсальная подкормка для цветов способствует отличному цветению
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 10 г прессованных дрожжей;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 л тёплой воды.

Приготовление:

  1. Растворите дрожжи в теплой воде, добавьте сахар и хорошо размешайте.
  2. Дайте смеси настояться минимум 2 часа.
  3. Полученный питательный раствор разбавьте водой в соотношении 1:5.

Поливайте растения этой подкормкой один раз в 15 дней в весенне-летний период.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасёт огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Резервом ВСУ украинское командование лихорадочно затыкает дыры на фронтах Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона
Корки апельсина — природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Последние материалы
В Японии изготовили препарат для продления жизни кошек
Юрист объяснил, зачем сотрудники ГАИ фотографируют документы водителей
Учёные-генетики выяснили, когда люди одомашнили лошадей
Эксперт Игорь Николайчук: бить по американским объектам Россия не станет
Дети Любови Полищук Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль не общаются 16 лет
Стало известно, что значит поза для сна у животных
Советы стилиста: как выбрать идеальный купальник
Англичанин рассказал, чем кормит свою почти 30-летнюю кошку: особой диеты нет
Резервом ВСУ украинское командование лихорадочно затыкает дыры на фронтах
Сэндвич с яйцом и авокадо: как приготовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников