Эту подкормку используют профессиональные цветоводы: запустите бурное цветение
Универсальная подкормка для цветов способствует отличному цветению
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11.06.2024 18:25
Эту подкормку используют профессиональные цветоводы. Она способствует бурному цветению и пышной листве, обеспечивая растения фитогормонами, витаминами группы B и ауксинами.
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
10 г прессованных дрожжей;
1 ст. л. сахара;
1 л тёплой воды.
Приготовление:
Растворите дрожжи в теплой воде, добавьте сахар и хорошо размешайте.
Дайте смеси настояться минимум 2 часа.
Полученный питательный раствор разбавьте водой в соотношении 1:5.
Поливайте растения этой подкормкой один раз в 15 дней в весенне-летний период.
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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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