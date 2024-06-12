Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы

Что делать, если голубика плохо развивается

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Голубика - прекрасная ягодная культура, которая пользуется большой популярностью среди садоводов. Однако, иногда случается, что голубика начинает плохо расти и развиваться. В чём могут быть причины?

Фото: commons.wikimedia.org by R. A. Nonenmacher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Неподходящая почва. Голубика предпочитает кислые, влажные, хорошо дренированные почвы. Если у вас почва щелочная или переувлажнённая, это может быть причиной плохого роста. Недостаток света. Голубика нуждается в солнечном освещении не менее 6 часов в день. Затенённые участки не подходят для этой культуры. Неправильная посадка. Голубику следует высаживать в заглублённые лунки, чтобы корневая шейка находилась на 5-10 см ниже уровня земли. Посадка на возвышении также приветствуется. Недостаток питания. Голубика требовательна к почвенному питанию, ей необходимы азот, фосфор, калий, кальций, магний. Регулярное внесение специальных удобрений для голубики поможет восполнить этот дефицит. Повреждение корней. Перекапывание или повреждение корневой системы голубики в процессе ухода может серьёзно ослабить растение.

Что делать, если голубика плохо растёт?

Убедитесь, что почва соответствует требованиям голубики. При необходимости, внесите серу или другие подкисляющие препараты. Обеспечьте растение достаточным солнечным освещением. При недостатке света, переместите куст на более светлое место. Проверьте правильность посадки. При необходимости, пересадите голубику, соблюдая рекомендованную глубину. Регулярно вносите специальные удобрения для голубики, содержащие все необходимые элементы питания. Аккуратно обращайтесь с корневой системой куста при уходе, стараясь не повреждать и не нарушать её структуру.

Следование этим советам поможет восстановить здоровый рост и развитие голубики в вашем саду.