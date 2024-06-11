Дырочки на листьях редиски: рассказываем, как защитить ранение корнеплоды от крестоцветной блошки

Как избавиться от крестоцветной блошки?

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Если на молодых листочках редиски появились мелкие дырочки, срочно принимайте меры, иначе ранний источник витаминов может быть утрачен. Это первый признак нападения крестоцветной блошки, способной быстро уничтожить ещё только начинающий расти корнеплод.

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Однако не стоит паниковать, так как проблему можно решить довольно просто.

Крестоцветная блошка — это чёрный жучок размером около 3 мм, который обладает высокой прыгучестью и способен быстро распространяться по грядке. Вредитель проходит через быстрый цикл развития: из яиц вылупляются личинки, которые пожирают молодую зелень. Через 15-30 дней личинки превращаются в куколок, а через 7-15 дней из куколок вырастают взрослые особи.

Как защитить редиску от крестоцветной блошки

Избегайте посадки крестоцветных сидератов. Не высаживайте рядом с редисом, капустой и другими крестоцветными растениями такие сидераты, как масленичная редька и горчица. Вместо них выбирайте бобовые, злаки, фацелию и другие.

Соблюдайте чистоту огорода. Зимует крестоцветная блошка в опавших листьях и растительных остатках, поэтому содержите участок в чистоте.

Присыпка золой. Перед посадкой редиса присыпьте грядку золой или табачной пылью — эти вещества отпугивают блошку.

Растения-отпугиватели. Рядом с редисом высаживайте кориандр, чеснок и укроп — они снижают вероятность нападения блошки.

Клейкие ленты. Установите по периметру грядки клейкие ленты для ловли вредителей.

Укрытие грядок. Сразу после посадки редиса укрывайте грядки тонким волокном, что не только защищает от блошки, но и утепляет молодые всходы.

Замечено, что крестоцветная блошка активизируется при сухом грунте, поэтому регулярно поливайте растения.