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Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают

Готовим компост за 2-3 месяца

2:12
Садоводство » Советы

Многие дачники и садоводы стремятся получить готовый компост как можно быстрее, чтобы внести его под растения. Однако процесс компостирования часто затягивается на несколько месяцев из-за допускаемых ошибок. Рассмотрим две основные из них и разберёмся, как их избежать, чтобы иметь компост буквально через 2-3 месяца.

Готовим компост за 2-3 месяца
Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ошибка 1. Нарушение соотношения углерода и азота

Для быстрого компостирования важно соблюдать правильное соотношение "углеродсодержащих" и "азотсодержащих" составляющих в компостной куче. Оптимальным считается соотношение 25-30:1.

Если в компост преимущественно закладывать "углеродные" материалы (сухие листья, опилки, солома), процесс замедлится, так как микроорганизмам будет не хватать азота для активной жизнедеятельности. В свою очередь, избыток азотных элементов (скошенная трава, пищевые отходы) может привести к выделению неприятных запахов.

Решение: следите за балансом зеленой (трава, отходы кухни) и бурой (сухие ветки, опавшие листья) компонентов. Ориентируйтесь на примерно равное их соотношение.

Ошибка 2. Недостаточное увлажнение

Микроорганизмам, которые перерабатывают органические отходы в компост, необходима влажная среда. Если компостная куча будет слишком сухой, процесс замедлится или вовсе остановится.

Чрезмерное увлажнение также вредно - это приводит к вымыванию питательных веществ и появлению анаэробных бактерий, что негативно сказывается на качестве компоста.

Решение: регулярно (раз в 5-7 дней) проверяйте влажность компостной кучи. Она должна быть похожа на отжатую губку - влажная, но без свободной воды. При необходимости вносите воду или, наоборот, добавляйте сухих материалов.

Соблюдая эти два важных правила, вы сможете получить высококачественный компост всего за 2-3 месяца. Он станет отличным удобрением для ваших растений, обеспечив их необходимыми питательными веществами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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