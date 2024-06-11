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Агроном объясняет, почему поваренная соль не спасёт от муравьёв на даче

Народные средства против муравьев: работают ли они на самом деле?

1:18
Садоводство » Советы

Большинство дачников убеждены, что против любой садово-огородной напасти существуют простые и дешёвые народные средства. Одним из таких распространённых средств является поваренная соль. Но действительно ли она так эффективна в борьбе с муравьями, как считают многие? Об этом рассказал агроном Пётр Синьковский, сообщает aif.ru.

Народные средства против муравьев: работают ли они на самом деле?
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

"Откровенно говоря, я бы не назвал обычную поваренную соль панацеей от муравьев, а равно и сорняков, против которых её также частенько пытаются применять. Всё просто"

По словам эксперта, гораздо большего эффекта можно добиться, используя другие народные средства, например, нашатырный спирт или ловушки со сладким сиропом. Также хороший результат дают пахучие растения или поселение ящериц на участке, которые активно поедают муравьёв.

Соль же, в свою очередь, может нанести вред почве, особенно если применять её в больших количествах. Хлор не слишком любим садовыми культурами.

Таким образом, поваренная соль далеко не всемогуща в борьбе с муравьями. Агроном рекомендует использовать более эффективные и безопасные для сада народные средства, проверенные многолетним опытом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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